Thiago Silva em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Thiago Silva em ação pelo Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 29/10/2026 17:58

Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira (28), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Capitão do Tricolor, Thiago Silva celebrou a vitória após eliminação Libertadores e destacou a capacidade de superação da equipe.

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"Uma vitória da resiliência, da superação e da vontade de nunca desistir. Um time ferido, mas que mostrou sua força e provou que não se entrega jamais!", disse Thiago Silva, em post no Instagram.



Na ocasião, o Internacional abriu o placar na segunda etapa. Nos primeiros minutos, o Colorado aproveitou um erro do Fluminense no meio-campo e marcou em contra-ataque. Matheus Bahia foi lançado por Vitinho e encontrou Alan Patrick na área, que bateu cruzado, sem chances de defesa para Fábio. "Uma vitória da resiliência, da superação e da vontade de nunca desistir. Um time ferido, mas que mostrou sua força e provou que não se entrega jamais!", disse Thiago Silva, em post no Instagram.Na ocasião, o Internacional abriu o placar na segunda etapa. Nos primeiros minutos, o Colorado aproveitou um erro do Fluminense no meio-campo e marcou em contra-ataque. Matheus Bahia foi lançado por Vitinho e encontrou Alan Patrick na área, que bateu cruzado, sem chances de defesa para Fábio.

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O Fluminense foi em busca do resultado, e Hércules conseguiu o empate. O esforço do volante foi recompensado aos 33 minutos, quando aproveitou a sobra de um escanteio e pegou em cheio da entrada da área. Nos acréscimos, já no apagar das luzes, Lucho Acosta aproveitou o bate-rebate na área e garantiu a virada tricolor.



Com o resultado, o Fluminense chegou aos 54 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo, e agora um pouco mais de tranquilidade, para reorganizar o time.



No momento, o Tricolor disputa apenas o Campeonato Brasileiro. A equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco e, recentemente, caiu na semifinal da Libertadores para o Palmeiras. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense venceu a partida de volta por um gol de diferença e levou a decisão para os pênaltis, mas foi derrotado por 5 a 3 após Nonato desperdiçar sua cobrança. O Fluminense foi em busca do resultado, e Hércules conseguiu o empate. O esforço do volante foi recompensado aos 33 minutos, quando aproveitou a sobra de um escanteio e pegou em cheio da entrada da área. Nos acréscimos, já no apagar das luzes, Lucho Acosta aproveitou o bate-rebate na área e garantiu a virada tricolor.Com o resultado, o Fluminense chegou aos 54 pontos e ocupa o quinto lugar na tabela. Após encerrar a sequência de três derrotas seguidas, o Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Brasileirão. Até lá, Marcão terá tempo, e agora um pouco mais de tranquilidade, para reorganizar o time.No momento, o Tricolor disputa apenas o Campeonato Brasileiro. A equipe foi eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil para o Vasco e, recentemente, caiu na semifinal da Libertadores para o Palmeiras. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Fluminense venceu a partida de volta por um gol de diferença e levou a decisão para os pênaltis, mas foi derrotado por 5 a 3 após Nonato desperdiçar sua cobrança.

Confira o texto completo de Thiago Silva

"Após uma eliminação difícil de digerir na semana passada, ontem foi dia de celebrar uma vitória importante



Uma vitória da resiliência, da superação e da vontade de nunca desistir. Um time ferido, mas que mostrou sua força e provou que não se entrega jamais!



Parabéns a todos os jogadores por essa demonstração de garra e entrega!



E um reconhecimento especial à nossa comissão técnica, por todo o trabalho, dedicação e por tudo que vem fazendo pelo time."