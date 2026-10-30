Jemmes em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
De início promissor a esquecido, Jemmes tem futuro incerto
Zagueiro, de 26 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2030, mas sem espaço com Marcão pode ser negociado no ano que vem
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Joia de Xerém foi chamado por Paulo Victor para dois amistosos contra o Peru, em Belém, e reencontrará ex-companheiro do Fluminense
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Entradas de Lucho Acosta, Wesley Natã e Castillo dão mais fôlego para o Tricolor na vitória de virada sobre o Internacional, no Maracanã
Fluminense conquista milésima vitória no Maracanã
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