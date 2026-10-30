Fluminense de Hulk e Igor Rabello está em quarto lugar no Brasileirão - Marina Garcia/Fluminense

Fluminense de Hulk e Igor Rabello está em quarto lugar no BrasileirãoMarina Garcia/Fluminense

Publicado 30/10/2026 16:54

passou a ter 66,2% de chance de terminar no G-5. O Fluminense voltou ao quarto lugar do Brasileirão e segue firme na luta por uma vaga na Libertadores de 2027. Com a vitória sobre o Internacional por 2 a 1 e os resultados da 33ª rodada, o Tricolor

A situação, entretanto, ainda não é tão confortável porque a distância para o sexto colocado, agora o Bahia, permanece em apenas um ponto. Ainda assim, o time de Marcão ganhou uma posição e agora está em quarto, à frente do Athletico-PR no número de gols marcados (52 contra 50), já que ambos têm os mesmos 54 pontos e 10 de saldo.



Apesar de estar à frente, o Fluminense está com chance menor do que o Furacão, que tem 69,8% neste momento. Já o time baiano aparece com 44,6%, enquanto o Atlético-MG, único na disputa pelo G-5 a perder, tem 18,5% ao ficar com 50 pontos.



E o Cruzeiro chegou a 96,7% de chance de ir para a Libertadores de 2027 ao se isolar no terceiro lugar do Brasileirão, agora com 57. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Quantos pontos o Fluminense precisa



A cinco rodadas do fim do campeonato, o Tricolor das Laranjeiras busca a meta de 65 pontos, o que foi suficiente para garantir o quarto lugar nas últimas cinco edições do Brasileirão. No ano passado por exemplo, o clube chegou aos 64 e terminou na quinta posição.



Esse número mágico, segundo as previsões matemáticas, é de 99,9% de chance de conseguir uma vaga na próxima Libertadores da América. Ou seja, o Fluminense precisa somar mais 11 pontos em cinco rodadas, com um aproveitamento de 73,3%.



Serão dois jogos em casa, contra Mirassol e Cruzeiro, e outros três fora, contra Vitória, São Paulo e Red Bull Bragantino, no último compromisso na temporada.



Não será fácil diante do desempenho irregular atual. Mas também o objetivo pode ser por uma pontuação menor, já que 63 ainda tem 99,3% de chance de classificação, e pode ser suficiente para a fase preliminar da competição continental.

Ou até mesmo para a fase de grupos, já que o G-5 pode virar G-6. Para isso, o Palmeiras precisa ser campeão da Libertadores. Neste caso, seriam necessários mais nove pontos.



Jogos que restam ao Fluminense no Brasileirão



- Vitória: dia 6/11, no Barradão



- São Paulo: em 19/11, no Morumbi



- Mirassol: em 22/11, no Maracanã



- Cruzeiro: a definir, no Maracanã



- Red Bull Bragantino: a definir, no Cícero de Souza Marques



Contra quem os adversários diretos jogam



O Cruzeiro ainda enfrenta: Bahia e Palmeiras (em casa), Chapecoense e Fluminense (fora) e Internacional (C);



O Athletico-PR joga contra: Vasco (C), Flamengo (F), Remo (C), Mirassol (F) e São Paulo (C);



O Bahia ainda enfrenta Cruzeiro e Grêmio (F), Coritiba (C), Botafogo (F) e Atlético-MG (C);



E o Atlético-MG pega: Botafogo e Mirassol (F), Corinthians e Vasco (C) e Bahia (F).