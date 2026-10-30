Riquelme Felipe em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Riquelme Felipe em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 30/10/2026 18:56



Fluminense terá um representante na Seleção Brasileira Sub-20 nos últimos compromissos da equipe em 2026. Nesta sexta-feira (30), o técnico Paulo Victor divulgou a lista de convocados para os dois amistosos contra o Peru, e o atacante Riquelme, de 19 anos, apareceu entre os 27 jogadores selecionados para os confrontos.

As partidas serão disputadas nos dias 13 e 16 de novembro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Os dois duelos estão marcados para as 20h (de Brasília) e fazem parte da preparação da equipe brasileira para o Sul-Americano Sub-20, competição prevista para janeiro de 2027.



A convocação representa mais uma oportunidade para Riquelme ganhar experiência com a camisa da Seleção e dar sequência ao seu desenvolvimento no futebol. O atacante terá a companhia de Isaque, meia que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os dois jogadores já dividiram experiências anteriormente na Esquadrilha 07, equipe que reúne jovens talentos do futebol brasileiro.



Os atletas convocados deverão se apresentar no dia 9 de novembro, quando terão início os trabalhos de preparação para os compromissos diante dos peruanos. A comissão técnica utilizará os confrontos para observar os jogadores e ajustar os últimos detalhes antes do principal desafio da categoria no início do próximo ano.

Temporada de poucas oportunidades

Apesar da convocação, Riquelme vive uma temporada em que ainda busca mais espaço no elenco profissional do Fluminense. O atacante não conseguiu se firmar entre as principais opções da equipe e vinha alternando participações no time principal com períodos de menor utilização. Mesmo sem ser presença frequente entre os titulares, o jovem chegou a receber oportunidades e deixou boas impressões em algumas de suas aparições.



Durante a Data Fifa de outubro, Riquelme sofreu uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa e precisou ficar afastado das atividades com o restante do elenco, desfalcando o Tricolor em compromissos importantes da temporada.

A recuperação foi acompanhada de perto pelo departamento médico tricolor. No dia 16 de outubro,o atacante voltou a participar normalmente de uma atividade realizada no campo principal do CT Carlos Castilho. A movimentação indicou uma evolução no tratamento e aumentou a expectativa pelo retorno do jogador aos gramados.



Diante desse contexto, a convocação para a Seleção Sub-20 representa um momento importante para o jovem atacante. Além da oportunidade de defender o Brasil em compromissos internacionais, os amistosos poderão ajudá-lo a recuperar ritmo competitivo, ganhar confiança e retomar a sequência de atuações após o período de recuperação.

Amistosos encerram o calendário de 2026

Os confrontos contra o Peru serão os últimos compromissos da Seleção Brasileira Sub-20 nesta temporada. A equipe comandada por Paulo Victor utilizará os duelos em Belém como parte do planejamento para o Sul-Americano de 2027, torneio que será o principal objetivo do grupo no início do próximo ano.



Durante as Datas Fifa de setembro e outubro, o Brasil realizou três amistosos na Espanha, enfrentando Estados Unidos, Dinamarca e México. Os jogos serviram para ampliar as observações da comissão técnica e dar oportunidades a diferentes atletas que podem integrar o grupo na competição continental.

Leia mais: Fluminense conquista milésima vitória no Maracanã



Paulo Victor assumiu o comando da Seleção Sub-20 em março e começou sua trajetória com duas vitórias por 2 a 0 sobre o Paraguai. Desde então, o treinador vem trabalhando na formação de uma equipe competitiva para a disputa do Sul-Americano.



Para Riquelme, os compromissos contra o Peru também serão uma oportunidade de voltar a ganhar protagonismo após uma temporada marcada pela busca por espaço no Fluminense e pelo período de afastamento em razão da lesão muscular. O atacante terá a chance de representar o Tricolor em um cenário internacional e mostrar serviço à comissão técnica brasileira de olho nos próximos desafios da categoria. Paulo Victor assumiu o comando da Seleção Sub-20 em março e começou sua trajetória com duas vitórias por 2 a 0 sobre o Paraguai. Desde então, o treinador vem trabalhando na formação de uma equipe competitiva para a disputa do Sul-Americano.Para Riquelme, os compromissos contra o Peru também serão uma oportunidade de voltar a ganhar protagonismo após uma temporada marcada pela busca por espaço no Fluminense e pelo período de afastamento em razão da lesão muscular. O atacante terá a chance de representar o Tricolor em um cenário internacional e mostrar serviço à comissão técnica brasileira de olho nos próximos desafios da categoria.

* Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Gabriel Salotti