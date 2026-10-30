Riquelme Felipe em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
A convocação representa mais uma oportunidade para Riquelme ganhar experiência com a camisa da Seleção e dar sequência ao seu desenvolvimento no futebol. O atacante terá a companhia de Isaque, meia que atualmente defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os dois jogadores já dividiram experiências anteriormente na Esquadrilha 07, equipe que reúne jovens talentos do futebol brasileiro.
Os atletas convocados deverão se apresentar no dia 9 de novembro, quando terão início os trabalhos de preparação para os compromissos diante dos peruanos. A comissão técnica utilizará os confrontos para observar os jogadores e ajustar os últimos detalhes antes do principal desafio da categoria no início do próximo ano.
Temporada de poucas oportunidades
Durante a Data Fifa de outubro, Riquelme sofreu uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa e precisou ficar afastado das atividades com o restante do elenco, desfalcando o Tricolor em compromissos importantes da temporada.
Diante desse contexto, a convocação para a Seleção Sub-20 representa um momento importante para o jovem atacante. Além da oportunidade de defender o Brasil em compromissos internacionais, os amistosos poderão ajudá-lo a recuperar ritmo competitivo, ganhar confiança e retomar a sequência de atuações após o período de recuperação.
Amistosos encerram o calendário de 2026
Durante as Datas Fifa de setembro e outubro, o Brasil realizou três amistosos na Espanha, enfrentando Estados Unidos, Dinamarca e México. Os jogos serviram para ampliar as observações da comissão técnica e dar oportunidades a diferentes atletas que podem integrar o grupo na competição continental.
Paulo Victor assumiu o comando da Seleção Sub-20 em março e começou sua trajetória com duas vitórias por 2 a 0 sobre o Paraguai. Desde então, o treinador vem trabalhando na formação de uma equipe competitiva para a disputa do Sul-Americano.
Para Riquelme, os compromissos contra o Peru também serão uma oportunidade de voltar a ganhar protagonismo após uma temporada marcada pela busca por espaço no Fluminense e pelo período de afastamento em razão da lesão muscular. O atacante terá a chance de representar o Tricolor em um cenário internacional e mostrar serviço à comissão técnica brasileira de olho nos próximos desafios da categoria.
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