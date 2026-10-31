Revelado em Xérem, André foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Revelado em Xérem, André foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 31/10/2026 11:01

Revelado em Xerém , o volante André revelou detalhes sobre o motivo de ter recusado uma proposta milionária que recebeu do Liverpool na metade do ano de 2023. O jogador admitiu que a proposta traria uma mudança em sua vida, tanto na questão financeira quanto na esportiva, mas recusou, pois havia dado a palavra de que só sairia após o fim da temporada.

"Eu dei a palavra, combinamos que, se eu fosse sair, sairia só no final de 2023, depois da Libertadores. (...) Mas a gente não esperava que o Liverpool ia chegar com essa proposta, foi algo assim, irrecusável, porque foram 30 milhões de libras, e a proposta pessoal estava comigo, e, tipo assim, não chegava nem perto do que eu recebia no Fluminense, era coisa para mudar de vida", afirmou o Cria de Xerém, ao ser perguntado sobre o tema por seu ex-companheiro de equipe.

Na época, André era um dos principais pilares para o funcionamento da equipe comandada por Fernando Diniz, ou seja, uma saída no meio da temporada poderia prejudicar diretamente o desempenho coletivo do time como um todo. A permanência do volante foi essencial e, posteriormente, o clube conseguiria conquistar a Libertadores e atingir o objetivo estipulado por ele no começo da temporada.

O ex-jogador também destacou uma conversa que teve com o treinador Fernando Diniz, em que garantiu que só deixaria a equipe caso o próprio Fluminense entendesse que não haveria possibilidade de recusar a proposta por uma questão de necessidade financeira.



"Conversei muito com o Diniz, e você sabe muito bem como ele é. Aí eu falei para ele: 'Cara, nós combinamos, eu só vou sair se o clube chegar e bater o pé: não, a gente tem que vender, por questões financeiras', mas a gente ali dentro estava muito convicto de que a gente ia chegar nessa Libertadores", relatou o ex-volante.

Por fim, André ainda relembrou que um dos fatores que motivou sua permanência foi Mário Bittencourt, presidente da época, ter acertado a questão dos atrasos salariais, algo que era recorrente nas gestões anteriores à chegada do ex-mandatário.

"Nos anos anteriores, o Fluminense sempre tinha problema com salário. Um pouco antes de você chegar (Felipe Melo), eram sempre uns dois meses de salário atrasado, e o Mário conseguiu organizar isso. (...) Até porque, tem muita diferença, né? Imagina, a gente com três meses de salário atrasado tendo que jogar Libertadores, tendo que viajar", finalizou o jogador.

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Após conquistar a Copa Libertadores em 2023 e cumprir sua promessa, André se manteve por mais oito meses no clube, deixando a equipe em agosto do ano seguinte, como a venda mais valiosa da história do clube. Ele saiu por 22 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões na época) para atuar pelo Wolverhampton, equipe inglesa pela qual o atleta atua até os dias atuais.