Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro Marina Garcia / Fluminense FC
Fluminense mapeia carências, mas aguarda vaga na Libertadores
Classificação para a competição continental na próxima temporada será determinante para definir o perfil das contratações
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Ex-Flu revela recusa a proposta de milhões: 'Dei minha palavra'
Campeão da Libertadores em 2023 com o Tricolor, o volante André admitiu ter negado uma proposta do Liverpool antes da conquista
Sem espaço no Flu, Riquelme recebe chance na Seleção Sub-20
Joia de Xerém foi chamado por Paulo Victor para dois amistosos contra o Peru, em Belém, e reencontrará ex-companheiro do Fluminense
De início promissor a esquecido, Jemmes tem futuro incerto
Zagueiro, de 26 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2030, mas sem espaço com Marcão pode ser negociado no ano que vem
Confira as contas do Fluminense para se garantir na Libertadores
Tricolor busca meta de pontos que foram suficientes nos últimos anos e tem reta final de Brasileirão com mais jogos fora de casa
Reservas pedem passagem, e Fluminense pode ter mudanças em reta final
Entradas de Lucho Acosta, Wesley Natã e Castillo dão mais fôlego para o Tricolor na vitória de virada sobre o Internacional, no Maracanã
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