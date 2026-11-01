Canobbio surpreende pequeno torcedor do Fluminense - Reprodução / X

Canobbio surpreende pequeno torcedor do FluminenseReprodução / X

Publicado 01/11/2026 11:24

Atacante do Fluminense , Canobbio fez uma surpresa e tanto a um pequeno tricolor. O sortudo foi Noah, que comemorou aniversário de 5 anos na noite deste sábado (31), e havia pedido a presença dos jogadores ao invés de personagens. Dito e feito: o uruguaio foi à festa, deu ao garoto uma camisa do Flu, bateu bola com ele e até se juntou ao parabéns.

Tudo começou durante a semana, quando a criadora de conteúdo Thá Menezes, mãe de Noah, convidou Canobbio através das mensagens diretas do Instagram. No contato, ela explicou que o menino havia pedido a ela que ligasse para o uruguaio, e que ele chamasse todo o elenco do Fluminense para a comemoração.

Ela admitiu saber que seria "impossível" a presença do time completo, mas reforçou que qualquer surpresa já deixaria o menino "maluco da cabeça". Abaixo da mensagem, a influenciadora enviou o convite da festa, cujo tema era futebol, realizada na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

Canobbio foi à festa

Chegando ao local da comemoração, Canobbio foi recebido com carinho por Noah, que correu para abraçá-lo, vestido com o uniforme completo do Fluminense. De presente, o uruguaio levou a camisa visitante do Tricolor, branca, personalizada com o nome do menino e o número 17, que ele utiliza em campo. A presença do jogador rapidamente gerou uma roda de crianças ao seu redor.

Em seguida, já com o novo uniforme vestido, Noah bateu bola com Canobbio no salão de festas. Neste trecho, dá para perceber que o presente ainda foi autografado pelo uruguaio, com mensagem especial dedicada ao menino.

Uruguaio participou do parabéns

Na hora do parabéns, Canobbio e Noah foram o centro das atenções. A família do menino fez questão que o uruguaio ficasse atrás da mesa do bolo, ao lado do menino, que batia palmas no colo do pai, e de Thá Menezes, mãe do pequeno tricolor e influenciadora digital.

Logo depois, Noah ainda passou para os ombros do uruguaio, onde cantou o hino do Fluminense a plenos pulmões. As cenas viralizaram nas redes sociais, com torcedores celebrando Canobbio pela atitude e parabenizando o torcedor mirim pelo aniversário.

Neste fim de semana, o Fluminense não entrou em campo, pois Vasco, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio disputam vaga na final da Copa do Brasil, competição que o clube foi eliminado nas oitavas de final. Por isso, Canobbio encontrou tempo livre para atender ao pedido do pequeno tricolor.

Veja vídeo de Canobbio no aniversário