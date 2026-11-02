Marcão, técnico do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Jornalista afirma que Marcão não será técnico do Fluminense em 2027
Treinador assumiu o comando da equipe de forma interina e, posteriormente, foi efetivado após a demissão de Luis Zubeldía, em agosto
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