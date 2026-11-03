Otávio em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Otávio em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/11/2026 13:12

A temporada ainda não acabou, mas o Fluminense já planeja o elenco para o ano que vem. Um dos jogadores que pode não seguir no clube é o volante Otávio . O veterano, de 32 anos, tem contrato até o fim de 2027, mas com pouco espaço no elenco sua permanência é incerta.

Otávio chegou ao Fluminense em fevereiro de 2025 depois de negociação com o Atlético-MG. Na ocasião, o Tricolor desembolso algo em torno de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,6 milhões) pelo veterano. O começo do volante foi positivo.

Ele foi titular com Mano Menezes e acabou recebendo elogios dos torcedores. Tudo começou a mudar com uma atuação ruim na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Otávio foi bastante contestado e perdeu o status de titular que havia conquistado.

Logo depois, ainda em março, Otávio sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles da perna direita. Ele se machucou em um treino no CT Carlos Castilho e ficou cerca de cinco meses sem atuar. O volante retornou em setembro, já perto do fim da temporada.

Em 2025, o volante ficou marcado por uma má atuação na eliminação para o Lanús na Sul-Americana. Ele entrou no segundo tempo na vaga de Hércules e a substituição contribuiu para muitas críticas recebidas por Renato Gaúcho, que acabou pedindo demissão no mesmo dia.

Sob o comando de Luis Zubeldía, Otávio continuou a receber críticas sempre que entrava em campo. O volante não recuperou sua posição de titular e acabou entrando ainda menos em campo. Na final do Carioca contra o Flamengo, neste ano, ele perdeu uma das penalidades, que fez o Tricolor ficar com vice-campeonato.

Com a chegada de Marcão, Otávio continuou a ser pouco utilizado no Fluminense. A última vez que o volante participou de uma partida foi contra o Flamengo na derrota por 1 a 0 pelo Brasileiro no dia 11 de outubro. No total, Otávio entrou em campo pelo Fluminense em apenas 30 partidas. O jogador tem um salário considerado alto no clube e com poucas oportunidades é um atleta que tem boas chances de não seguir no elenco na próxima temporada.

O setor de meio-campo é um setor que gera preocupação no Fluminense para o ano que vem. Em relação a volantes, atualmente o clube carioca conta com Martinelli, Nonato e Hércules como atletas que são considerados importantes. Além deles, Alisson, que deverá voltar ao São Paulo, e Otávio são as opções que Marcão tem no momento.

Para a próxima temporada, a tendência é que o Fluminense traga reforços para o setor. O Tricolor perdeu Facundo Bernal, negociado com o Betis no meio da temporada, e não trouxe qualquer reposição para o uruguaio.