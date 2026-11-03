Otávio em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Volante do Fluminense tem futuro incerto em 2027
Jogador, de 32 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim da próxima temporada; pouco espaço pode contribuir para saída
Titular no Fluminense, Savarino volta a ser convocado pela Venezuela
Atacante não entrou em campo pela seleção em 2026; ele chegou a ser convocado em março deste ano, mas decidiu não se apresentar
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Baixas entre os zagueiros são dor de cabeça para Marcão no Fluminense
Sem Ignácio e Millán, técnico avalia quem será o escolhido para atuar ao lado de Thiago Silva no duelo com o Vitória, sexta-feira (6)
Jornalista afirma que Marcão não será técnico do Fluminense em 2027
Treinador assumiu o comando da equipe de forma interina e, posteriormente, foi efetivado após a demissão de Luis Zubeldía, em agosto
Cano e Ganso entram em reta final de contrato e têm futuro indefinido
Ídolos do Fluminense, jogadores possuem vínculo até o fim deste ano e ainda não receberam nenhuma sinalização sobre a renovação
Canobbio, do Fluminense, aparece de surpresa em festa de torcedor mirim
Pequeno tricolor, Noah completou 5 anos neste sábado (31), e pediu a presença dos jogadores; mãe do garoto contatou o uruguaio
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