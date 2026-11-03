Otávio em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Pedro Logato
A temporada ainda não acabou, mas o Fluminense já planeja o elenco para o ano que vem. Um dos jogadores que pode não seguir no clube é o volante Otávio. O veterano, de 32 anos, tem contrato até o fim de 2027, mas com pouco espaço no elenco sua permanência é incerta.
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Otávio chegou ao Fluminense em fevereiro de 2025 depois de negociação com o Atlético-MG. Na ocasião, o Tricolor desembolso algo em torno de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,6 milhões) pelo veterano. O começo do volante foi positivo.
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Ele foi titular com Mano Menezes e acabou recebendo elogios dos torcedores. Tudo começou a mudar com uma atuação ruim na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Otávio foi bastante contestado e perdeu o status de titular que havia conquistado.
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Logo depois, ainda em março, Otávio sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles da perna direita. Ele se machucou em um treino no CT Carlos Castilho e ficou cerca de cinco meses sem atuar. O volante retornou em setembro, já perto do fim da temporada.
Em 2025, o volante ficou marcado por uma má atuação na eliminação para o Lanús na Sul-Americana. Ele entrou no segundo tempo na vaga de Hércules e a substituição contribuiu para muitas críticas recebidas por Renato Gaúcho, que acabou pedindo demissão no mesmo dia.
Sob o comando de Luis Zubeldía, Otávio continuou a receber críticas sempre que entrava em campo. O volante não recuperou sua posição de titular e acabou entrando ainda menos em campo. Na final do Carioca contra o Flamengo, neste ano, ele perdeu uma das penalidades, que fez o Tricolor ficar com vice-campeonato.
Com a chegada de Marcão, Otávio continuou a ser pouco utilizado no Fluminense. A última vez que o volante participou de uma partida foi contra o Flamengo na derrota por 1 a 0 pelo Brasileiro no dia 11 de outubro. No total, Otávio entrou em campo pelo Fluminense em apenas 30 partidas. O jogador tem um salário considerado alto no clube e com poucas oportunidades é um atleta que tem boas chances de não seguir no elenco na próxima temporada.
O setor de meio-campo é um setor que gera preocupação no Fluminense para o ano que vem. Em relação a volantes, atualmente o clube carioca conta com Martinelli, Nonato e Hércules como atletas que são considerados importantes. Além deles, Alisson, que deverá voltar ao São Paulo, e Otávio são as opções que Marcão tem no momento.
Para a próxima temporada, a tendência é que o Fluminense traga reforços para o setor. O Tricolor perdeu Facundo Bernal, negociado com o Betis no meio da temporada, e não trouxe qualquer reposição para o uruguaio.