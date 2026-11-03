Atacante do Fluminense, Savarino voltou a ser convocado pela Venezuela e poderá entrar em campo com a seleção pela primeira vez no ano. Depois de ser chamado em março deste ano e decidir não se apresentar, o atleta terá nova oportunidade de defender as cores de La Vinotinto. Com isso, pode desfalcar o Tricolor das Laranjeiras em jogo do Brasileirão.
O jogador do Flu estará à disposição do técnico Oswaldo Vizcarrondo para os dois amistosos desta Data Fifa. Um deles será no dia 14 de novembro, contra o País Basco, no Estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha. O outro acontecerá no dia 17 de novembro, contra a Rússia, em Krasnodar.
Savarino volta a ser convocado
Savarino já jogou três edições da Copa América pela seleção, sem contar duelos disputados nas eliminatórias para as duas últimas Copas do Mundo, para as quais os venezuelanos não se classificaram. Porém, após convocações constantes em 2024 e 2025, enquanto defendia o Botafogo, o jogador se transferiu para o Fluminense, onde viveu começo ruim, e não voltou a ser chamado neste ano.
Em 2026, o atacante teve pouco espaço sob comando de Zubeldía, que costumava preferir escalar Canobbio e Serna nas pontas. Com Marcão, o jogador teve chance como titular e anotou três gols em vitória sobre o Coritiba, no Maracanã. A partir daí, passou a fazer parte dos onze iniciais do treinador na maioria dos jogos. Nesta temporada, marcou nove gols e três assistências em 42 partidas.
Atacante não se apresentou na Data Fifa de março
O jogador do Fluminense chegou a ser convocado pela Venezuela em março deste ano. Porém, preferiu não se apresentar à seleção e seguir treinando no clube carioca. Na época, conforme divulgou a própria federação em comunicado, Savarino alegou que "não se encontrava em condições de se incorporar" naquela Data Fifa.
A polêmica gerou até cutucada do capitão da Venezuela, Salomón Rondón, que ironizou o fato de o jogador ter atuado por 90 minutos no Tricolor, logo após recusar o convite da seleção. "Incrível... De não estar em condições a ser titular! Zero senso de pertencimento. Continuem pedindo por ele, indolentes", escreveu, no Instagram.
Veja os convocados da Venezuela
Goleiros: José Contreras (Barcelona SC), Cristopher Varela (Deportivo La Guaira), Miguel Silva (Carabobo FC), Frankarlos Benítez (Caracas FC);
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