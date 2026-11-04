Germán Cano em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Germán Cano em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/11/2026 12:40

sete jogadores do atual elenco que fizeram parte daquele time histórico. Para muitos deles, a celebração do passado é o que resta em meio a uma temporada 2026 difícil.

O Fluminense comemora três anos da conquista da Libertadores de 2023 , nesta quarta-feira (4), com. Para muitos deles, a celebração do passado é o que resta em meio a uma

São poucos os jogadores que conquistaram a Glória Eterna e continuam em alta no Tricolor. Fábio, com certeza, é o único que pôde manter o nível e a regularidade ao longo desses três anos. E Guga, enfim, se firmou como titular após anos na reserva e tem dado conta do recado.

O outro que faz boa temporada é Martinelli, que finalmente chegou à seleção brasileira na última Data Fifa e tornou-se uma referência no meio de campo desde o título continental. Mas atualmente amarga período de inatividade, pois está em recuperação de artroscopia no joelho esquerdo e é dúvida se volta ainda em 2026.

Campeões devem sair no fim de 2026



Além disso, os dias comandando o time do Fluminense podem estar no fim, já que Martinelli é um dos nomes mais cotados para ser negociado na próxima janela de transferências. Ele não é o único com saída próxima.



Com contratos no fim, Ganso e Germán Cano vivem momento de indefinição e têm boas chances de se despedirem em dezembro de 2026. Afinal, não vivem boa fase e têm salários altos. Além disso, o clube precisará fazer uma reformulação para se adequar à nova realidade financeira caso as bets continuem proibidas no Brasil.

e têm boas chances de se despedirem em dezembro de 2026. Afinal, não vivem boa fase e têm salários altos. Além disso, o clube precisará fazer uma reformulação para se adequar à nova realidade financeira caso as bets continuem proibidas no Brasil.

O camisa 10, inclusive, esteve para deixar o Fluminense no meio do ano e chegou a negociar com outros clubes. Na época, era pouco aproveitado pelo técnico Luís Zubeldía, e voltou a ser titular com Marcão, mas fracas atuações recentes já começam a incomodar a torcida, que chegou a vaiá-lo ao ser substituído junto a Hulk, na vitória suada sobre o Internacional.



O caso de Germán Cano é ainda pior. Melhor jogador e artilheiro daquela Libertadores de 2023, o ídolo tricolor não consegue mais jogar com regularidade por causa da sequência de problemas físicos.



Foram apenas 16 partidas disputadas em 2026, com um gol, que foi importante e deu a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, quando Marcão assumiu. Aos 38 anos, o atacante argentino também sofreu em 2024, quando marcou apenas sete vezes em 42 jogos, mas em 2025 melhorou, com 20 gols em 50.



Quem também está em baixa é Samuel Xavier, outro que também vê o peso da idade chegar. Aos 36 anos, o lateral-direito já não conseguiu repetir as boas atuações de antes e virou reserva em 2026, com apenas 28 partidas. Ele tem contrato até dezembro de 2027, mas a permanência também não é garantida.



Incógnita no Fluminense em 2027

Por sua vez, John Kennedy sofreu para se firmar depois de marcar o gol do título em cima do Boca Juniors em 2023. Emprestado ao Pachuca em 2025, retornou, mas teve dificuldades para fazer gols, até 2026, quando voltou a ser importante.



Artilheiro da equipe nesta temporada, com 14 gols, teve altos e baixos, foi titular e depois amargou a reserva, mas não joga desde agosto. Após passar por cirurgia no joelho direito, o atacante de 24 anos só retorna em 2027, mas é difícil de saber como será seu desempenho.



Entre os campeões da Libertadores pelo Fluminense, vale também destacar uma queda impressionante de quem não está mais no elenco. De grande ídolo da torcida, John Arias tornou-se persona non grata e foi muito vaiado e hostilizado nos dois jogos do Palmeiras no Maracanã.



O colombiano não escondeu a mágoa pela forma como foi tratado. Assim como a maioria dos tricolores pelo fato de ele não ter cumprido a palavra de voltar ao Fluminense caso retornasse ao futebol brasileiro.