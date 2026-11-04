Martinelli corre em esteira antigravidade Reprodução
Martinelli corre em esteira antigravidade e avança em recuperação
Volante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após se lesionar no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras
Veja por onde andam os campeões da Libertadores pelo Fluminense
Fluminense comemora três anos do título da Libertadores nesta quarta-feira (4) e segue com alguns remanescentes da conquista histórica
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Volante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após se lesionar no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras
Fluminense celebra título da Libertadores com remanescentes em baixa
Maioria dos campeões que permanecem no elenco do Tricolor em 2026 não vive bom momento na temporada; alguns têm futuro incerto
Titular no Fluminense, Savarino volta a ser convocado pela Venezuela
Atacante não entrou em campo pela seleção em 2026; ele chegou a ser convocado em março deste ano, mas decidiu não se apresentar
Volante do Fluminense tem futuro incerto em 2027
Jogador, de 32 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim da próxima temporada; pouco espaço pode contribuir para saída
Baixas entre os zagueiros são dor de cabeça para Marcão no Fluminense
Sem Ignácio e Millán, técnico avalia quem será o escolhido para atuar ao lado de Thiago Silva no duelo com o Vitória, sexta-feira (6)
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