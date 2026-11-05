Marcão comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense
Fluminense é beneficiado com tropeços e pode ampliar vantagem pelo G-4
Tricolor se manteve na zona de classificação para a Libertadores após a derrota do Athletico-PR diante do Vasco, em Curitiba
Fluminense terá debate sobre possível reforma na sede das Laranjeiras
Câmara Municipal do Rio de Janeiro convocou audiência pública para discutir venda do potencial construtivo do estádio na terça-feira (10)
Fluminense pode ter volta de Millán depois de Data Fifa
Zagueiro, de 28 anos, se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre o Palmeiras, em São Paulo, em partida pela semifinal da Libertadores
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Veja por onde andam os campeões da Libertadores pelo Fluminense
Fluminense comemora três anos do título da Libertadores nesta quarta-feira (4) e segue com alguns remanescentes da conquista histórica
Martinelli corre em esteira antigravidade e avança em recuperação
Volante passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após se lesionar no jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras
Fluminense celebra título da Libertadores com remanescentes em baixa
Maioria dos campeões que permanecem no elenco do Tricolor em 2026 não vive bom momento na temporada; alguns têm futuro incerto
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