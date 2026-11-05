Marcão comanda o treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marcão comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/11/2026 12:55

Para garantir vaga na Libertadores sem depender de outros resultados, o Fluminense precisa conquistar pelo menos três vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato. Em quarto lugar com 54 pontos, o Tricolor tem a mesma pontuação do Athletico-PR, em quinto, com o mesmo número de vitórias (15), mas leva vantagem no saldo de gols (10 a 8), que é o segundo critério de desempate.

Segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 63 pontos pode ser a pontuação ideal para garantir vaga na Libertadores, já que a probabilidade de classificação com essa pontuação é de 99%. Atualmente, o Fluminense tem 54 pontos e 74.9% de chances de garantir um lugar na competição continental em 2027.

Dos jogos que restam para o Fluminense, o jogo contra o Cruzeiro é um confronto direto na disputa por vaga na Libertadores. O time mineiro é o terceiro colocado com 57 pontos, apenas três a mais do que o Tricolor, que está em quarto lugar com 54. A Raposa tem 98.3% de probabilidade de classificação para a competição continental, segundo a UFMG.

Vaga na Libertadores definirá planejamento para 2027

A vaga na Libertadores também será importante para o planejamento do Fluminense para 2027. O Tricolor aguarda a definição do campeonato para definir os perfis de reforços e também discutir o futuro treinador. Auxiliar permanente, Marcão foi escolhido para assumir o lugar de Zubeldía e está garantido até o fim do ano. Haverá uma reunião para entender os planos dele para o futuro da carreira.

Se conseguir a classificação direta para a fase de grupos, o Fluminense estreia na competição apenas em abril. Caso consiga apenas a vaga na fase preliminar, estreará em fevereiro. Além disso, a premiação muda também. Neste segundo cenário, a diretoria tricolor teria que pensar em outra alternativa para atuar no mercado de transferências.

Ao mesmo tempo em que entende que há carências no elenco, a diretoria tricolor sabe que há necessidade de venda. Em 2026, a previsão orçamentária era de cerca de R$ 218 milhões em vendas, mas faltou R$ 180 milhões para atingir a meta. Atualmente, os principais ativos são Martinelli, Hércules e Canobbio. Na última janela, o uruguaio recebeu uma proposta do Krasnodar, mas optou por permanecer no Fluminense.