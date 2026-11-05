Estádio das Laranjeiras foi inaugurado no dia 11 de maio de 1919 - Marina Garcia / Fluminense F.C.

Estádio das Laranjeiras foi inaugurado no dia 11 de maio de 1919 Marina Garcia / Fluminense F.C.

Publicado 05/11/2026 19:23

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro marcou uma audiência pública para debater a venda do potencial construtivo do Estádio Manoel Schwartz, a sede das Laranjeiras, casa do Fluminense . O Tricolor vê o projeto como oportunidade de acumular receita, que pode ser revertida em reformas no próprio local, assim como no CT Carlos Castilho, onde o elenco treina, na Barra da Tijuca.

Aberto ao público, o evento acontecerá na próxima terça-feira (10), às 10h (de Brasília), no Salão Nobre do Fluminense, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. A transferência do potencial construtivo do local depende da aprovação do Projeto de Lei Complementar 87/2025, que propõe Operação Urbana Consorciada (OUC) para valorizar o patrimônio do clube carioca.

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Esta iniciativa será o tema central da discussão. O objetivo é que cidadãos, torcedores, membros da sociedade civil e os demais interessados troquem opiniões sobre os impactos do projeto na região e na cidade como um todo. No fim, caso seja de comum acordo, é possível que a medida seja aprovada e o Fluminense possa, de fato, vender o potencial construtivo da sede.

Presidente da Câmara Municipal e criador da Lei Complementar, Carlo Caiado (PSD) convocou a audiência. Vereadores como Pedro Duarte (PSD), Zico (PSD), Átila Nunes (PSD), Felipe Boró (PSD) e Fernando Armelau (PL). Componentes das Comissões Permanentes de Assuntos Urbanos e de Esportes, Lazer e Eventos também estarão presentes.

Entenda o projeto do Fluminense

Basicamente, vender o potencial construtivo da Sede das Laranjeiras significaria negociar a capacidade de construção do terreno, não utilizada pelo Fluminense, para que empresas privadas possam aproveitá-la em outras áreas da cidade, sob autorização da prefeitura, com empreendimentos próprios. O Vasco propôs ideia parecida para implantar reforma em São Januário

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Com a receita desta negociação, fundamentada pelo Projeto de Lei Complementar 87/202, que ainda vai para deliberação e votação na Câmara, o Fluminense pretende modernizar o Estádio Manoel Schwartz e as instalações do clube, o transformando em um verdadeiro "Complexo das Laranjeiras". Além disso, o Tricolor quer fazer melhorias e expandir o terreno atual do CT Carlos Castilho,