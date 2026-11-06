Com Marcão, Fluminense só venceu uma vez como visitante neste Brasileirão - Marina Garcia / Fluminense

Com Marcão, Fluminense só venceu uma vez como visitante neste BrasileirãoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 06/11/2026 08:18

O Fluminense não faz uma boa campanha como visitante no Brasileirão e só conseguiu vencer três vezes e somar 15 pontos em 16 partidas. Desse total, nove foram em cima de clubes que lutam contra o rebaixamento do Brasileirão, como é o caso do Vitória, adversário desta sexta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Barradão.



Será mais uma chance de o Tricolor voltar a somar pontos longe do Rio após vencer o Corinthians, em setembro. Desde então, o time teve uma sequência de jogos em casa e só atuou fora na surpreendente derrota por 2 a 1 para a lanterna Chapecoense.



Esse revés foi apenas mais um numa sequência muito ruim, com apenas um triunfo nas últimas nove rodadas como visitante, sem incluir o clássico com o Flamengo no Maracanã. Foram apenas sete pontos de 27 possíveis.



A exceção foi justamente o Corinthians, que vive péssima fase. O 3 a 1 em Itaquera foi o único resultado positivo com Marcão como técnico, em cinco rodadas como visitante do Brasileirão.



Penúltimo colocado, o Remo foi outro a perder em seus domínios para o Fluminense, comandado por Luis Zubeldía. E o terceiro resultado positivo foi em cima do Santos, que atualmente não briga contra o rebaixamento, mas vale a ressalva de que, na época da partida, era um dos concorrentes diretos.



Apesar dessas duas vitórias contra quem está no Z4, o retrospecto tricolor também não é muito animador contra esses adversários da parte de baixo da tabela. Foram nove jogos como visitante e apenas nove pontos somados, um aproveitamento de 33,3%. Além de vencer Corinthians e Remo, empatou com Coritiba, Grêmio e Botafogo, e perdeu para Vasco, Internacional, Mirassol e Chapecoense.



Já na estatística geral fora de casa no Brasileirão de 2026, o Fluminense conseguiu 31,25% de aproveitamento. Foram 13 tropeços, com seis empates e sete derrotas.

Um alerta para a briga pelo G-4 do Brasileirão. Afinal, além do Vitória, o Tricolor ainda enfrentará São Paulo e Red Bull Bragantino longe do Rio.



Fluminense como visitante contra times que lutam contra o Z4



Chapecoense 2x1 Fluminense - 24/10/2026



Corinthians 1x3 Fluminense - 20/9/2026



Botafogo 1x1 Fluminense - 9/8/2026



Grêmio 1x1 Fluminense - 26/7/2026



Mirassol 1x0 Fluminense - 23/5/2026



Internacional 2x0 Fluminense - 3/5/2026



Coritiba 1x1 Fluminense - 5/4/2026



Vasco 3x2 Fluminense - 19/3/2026



Remo 0x2 Fluminense - 12/3/2026