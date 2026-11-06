Thiago Silva terá novo companheiro de zaga em Vitória x Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva terá novo companheiro de zaga em Vitória x FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 06/11/2026 08:51

O Fluminense tem uma grande chance de colocar um pé na Libertadores de 2027 contra o Vitória, nesta sexta-feira, às 20h, no Barradão. Como os resultados da 34ª rodada do Brasileirão ajudaram, o Tricolor pode se consolidar no G-4 e afundar o adversário, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.



Onde assistir a Vitória x Fluminense



O duelo importante para as partes de cima e de baixo da tabela terá transmissão de SporTV (TV fechada e streaming) e Premiere (pay per view).



Como deve jogar o Leão baiano



Sem técnico desde a demissão de Jair Ventura, o Vitória segue com o interino Cléber dos Santos, que tem a missão de fazer o time voltar a vencer para se afastar do Z-4. Com duas derrotas e dois empates, a distância para o Corinthians, 17º colocado, é de apenas um ponto e, por isso, somar três pontos em casa é fundamental.



Para conseguir superar pela primeira vez em 2026 um adversário do G-5 do Brasileirão, a equipe baiana terá de volta Luan Cândido e Jamerson, desfalques na rodada passada por suspensão, enquanro Brítez está fora pelo mesmo motivo. Outras mudanças na equipe titular também podem acontecer.



A provável escalação do Vitória deve ser: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Baralhas [Caíque Gonçalves], Martínez e Matheuzinho; Erick, Diego Tarzia e Renê.



Escalação do Tricolor



Já o time do técnico Marcão pode melhorar o desempenho ruim como visitante (apenas três vitórias em 16 partidas neste Brasileirão) para abrir importantes três pontos para o Athletico-PR, quinto colocado, e quatro para o Bahia, o sexto.



Para isso, o Fluminense precisará superar os desfalques na zaga e o mau momento, com atuações muito ruins e três derrotas nas últimas cinco rodadas. Sem Millán, machucado, e Ignácio, suspenso, a dupla de zaga deve ter Thiago Silva e Freytes.



Essa tende a ser a principal mudança no time, mas a entrada de Lucho Acosto no lugar de Paulo Henrique Ganso não está descartada.



A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes (Igor Rabello) e Renê; Nonato, Hércules e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Savarino e Hulk.



Arbitragem no Barradão



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);



Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Evandro de Melo Lima (SP);



VAR: Rafael Traci (SC).