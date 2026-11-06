Soteldo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Soteldo em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/11/2026 18:20

O atacante Yeferson Soteldo, de 29 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2028, apesar disso há alguns indícios de que sua permanência no clube carioca na próxima temporada seja incerta. Pouca efetividade, salário elevado e a redução do números de estrangeiros nos clubes da Série A são alguns motivos.

O primeiro ponto é o que pode ser mais determinante para uma mudança de ares. Apesar de ter sido titular em alguns momentos de 2026, Soteldo entra poucas participações diretas em gols. Em relação a bola nas redes, os números são realmente muito abaixo do esperado para um atacante. O venezuelano não marca pelo Fluminense há 11 meses.

Na verdade, Soteldo só fez gols pelo clube em um jogo das 56 partidas que entrou em campo. No dia 2 de dezembro do ano passado, contra o Grêmio, na Arena, o atacante fez os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre os gaúchos em partida da Série A do Brasileiro. Depois disso, nenhum gol.

Na atual temporada, Soteldo entrou em campo em 33 jogos, não balançou as redes e deu apenas três assistências. Comparando com seus principais concorrentes como Kevin Serna, que tem 53 jogos, 10 gols e quatro assistências, com Agustin Canobbio, que tem 46 partidas, oito gols e quatro assistências e com Jefferson Savarino, que entrou em campo em 42 duelo, anotou nove gols e deu três assistências, Soteldo aparece com números muito mais modestos.

Outra situação é a questão financeira. Soteldo tem um salário considerado elevado no Fluminense. A próxima temporada tende a ser com menos investimento por parte do clube das Laranjeiras. Apesar da provável classificação para a Libertadores, o Tricolor não ganhou títulos em 2026, fez grandes investimentos e não conseguir realizar nenhuma grande venda. Com isso, a possibilidade do venezuelano ser utilizado como moeda de troca ou até mesmo negociado diretamente aumenta.

A redução do número de estrangeiros também pode impactar na situação de Soteldo. Atualmente, o Fluminense conta no elenco com nove estrangeiros no elenco. Além disso, outros atletas como Joaquín Lavega e Rubén Lezcano, que estão emprestados voltarão ao Tricolor.

No momento, Julián Millán, Agustín Canobbio e Lucho Acosta certamente estão na frente do venezuelano como atletas estrangeiros com mais garantia de permanecer. Serna e Savarino também vivem um momento melhor que Soteldo. O atacante aparece em uma situação melhor que Juan Freytes e Rodrigo Castillo, que também tem contratos longos, mas são mais criticados pelos torcedores, e que Germán Cano, que tem vínculo até dezembro e não deve renovar.