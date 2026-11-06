Soteldo em treino do Fluminense Marcelo Gonçalves / Fluminense FC
Sem marcar há 11 meses, Soteldo é incógnita no Fluminense em 2027
Atacante, de 29 anos, tem contrato longo, mas pouca efetividade, salário alto e redução do número de estrangeiros põe permanência em xeque
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