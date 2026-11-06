Cano é o jogador com mais gols em Libertadores pelo Flu na história - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Cano é o jogador com mais gols em Libertadores pelo Flu na históriaMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 06/11/2026 16:23

Germán Cano admitiu que o retorno ao futebol argentino entrou no radar. Em entrevista à rádio DSports, da Argentina, o atacante do Fluminense revelou que manteve conversas com o Lanús sobre a possibilidade de voltar ao país natal. O camisa 14, no entanto, considera difícil deixar o Rio de Janeiro neste momento da carreira.



O argentino tem contrato com o Tricolor até dezembro, e o futuro dele para 2027 ainda não está definido. Apesar de confirmar os contatos, Cano não falou em proposta formal nem em negociação em andamento.

admitiu que o retorno ao futebol argentino entrou no radar. Em entrevista à rádio DSports, da Argentina, o atacante dorevelou que manteve conversas com o Lanús sobre a possibilidade de voltar ao país natal. O camisa 14, no entanto, considera difícil deixar o Rio de Janeiro neste momento da carreira.O argentino tem contrato com o Tricolor até dezembro, e o futuro dele para 2027 ainda não está definido. Apesar de confirmar os contatos, Cano não falou em proposta formal nem em negociação em andamento.

Vida no rio e aposentadoria

Na conversa com a rádio argentina, Cano explicou que uma mudança para a Argentina não seria simples. O atacante destacou que está adaptado ao Rio de Janeiro, construiu uma rotina familiar no Brasil e tem gratidão pelo que viveu no futebol brasileiro nos últimos anos. Aos 38 anos, o camisa 14 também afastou a ideia de encerrar a carreira em breve e garantiu que ainda sente prazer em jogar.

"Sou grato ao futebol por tudo o que me deu, quero continuar jogando e aproveitando. Não sei nada sobre a minha aposentadoria, não planejei nada. Estou me sentindo bem e quero continuar sendo feliz. Tenho a minha vida feita no Brasil e estou muito contente aqui. Seria difícil voltar ao país, me adaptei muito bem ao Rio de Janeiro e estou aproveitando o dia a dia.", afirmou.

O discurso segue a linha do que o jogador já havia dito em outras ocasiões. Em 2023, em entrevista ao jornal Olé, Cano contou que, por questões familiares, decidiu não voltar à Argentina, já que deixou o país cedo e praticamente se formou como profissional no exterior. Em dezembro do ano passado, dois clubes argentinos chegaram a sondar o atacante, mas ele não demonstrou interesse em retornar naquele momento.



A temporada, porém, tem sido marcada por problemas físicos. O argentino passou por uma cirurgia no joelho direito em janeiro e só voltou a treinar com bola em fevereiro. Depois, voltou a desfalcar o time por causa de uma nova lesão, com previsão inicial de oito semanas de recuperação.



Ídolo no Fluminense

Contratado em 2022, após passagem pelo Vasco, Cano se tornou um dos maiores ídolos recentes do Fluminense. O centroavante foi peça fundamental na conquista inédita da Libertadores de 2023 e também levantou a Recopa Sul-Americana de 2024 com o Tricolor.

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Na entrevista, o atacante ainda destacou o privilégio de dividir o vestiário com jogadores experientes, como Marcelo, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. Para Cano, a convivência com esses nomes é um dos pontos mais marcantes de sua trajetória no Brasil. Na entrevista, o atacante ainda destacou o privilégio de dividir o vestiário com jogadores experientes, como Marcelo, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva. Para Cano, a convivência com esses nomes é um dos pontos mais marcantes de sua trajetória no Brasil.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato