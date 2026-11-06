Triunfo carioca na Bahia. Com atuação oportunista, o Fluminense venceu o Vitória por 3 a 0, nesta sexta-feira (6), no Estádio Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abriu vantagem na briga por vaga na Libertadores do ano que vem. Canobbio foi o destaque do jogo com gol de cavadinha e bonita assistência para Savarino. Castillo matou o duelo nos minutos finais
Após a vitória, o Tricolor ficou em 4º lugar na tabela, com 57 pontos, três à frente do 5º colocado Athletico-PR, adversário direto na disputa pelo G-4. Agora, o Fluminense terá duas semanas de pausa, durante a Data Fifa, em meio à preparação para duelo com o São Paulo, no dia 19 de novembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada.
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Tricolor aproveita chances e abre vantagem
O duelo mostrou configuração clara logo no começo: enquanto o Vitória se defendia e saía nos contra-ataques, o Fluminense mantinha a posse. Aos 15 minutos, o Tricolor abriu o placar em bonita jogada de triangulação, que acabou em passe para Canobbio no corredor direito. Com cruzamento rasteiro e de primeira, o uruguaio achou Savarino, que surgiu livre na segunda trave e empurrou para o gol vazio.
Atrás no placar, o Leão da Barra passou a se aventurar mais no campo de ataque, dando espaço ao setor ofensivo do Fluminense. Aos 40, Hulk assustou com falta forte "do meio da rua" raspando o travessão. Logo em seguida, aos 42, Canobbio escapou fazendo "facão" e recebeu enfiada magistral de Nonato, nas costas da defesa. Econômico, o uruguaio só deu dois toques na bola: um para dominar botando na frente e outro para bater o goleiro Lucas Arcanjo com cavadinha.
No começo do segundo tempo, o Vitória se lançou ao ataque, mas não teve criatividade para gerar chances claras. Nas bolas aéreas, "carta na manga" em 2026, também não teve sucesso. Do outro lado, o Fluminense se defendia confortável. Assim correu uma etapa final lenta, até os 42 minutos, quando Castillo marcou um golaço. Fresco no jogo, o centroavante ganhou da defesa na corrida, deu corte seco no goleiro do Vitória e empurrou para o gol vazio.
Vitória 0x3 Fluminense
Brasileirão - 34ª rodada
Data e hora: 06/11/2026, às 20h (de Brasília) Local: Estádio Barradão, Salvador
Gols: Savarino, aos 15' do 1ºT (0-1); Canobbio, aos 42' do 1ºT (0-2); Castillo, aos 42 do 2ºT (0-3) Cartões amarelos: Mateusinho (VIT), Lucas Silva (VIT) Cartões vermelhos: -
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa (AM) e Evandro de Melo Lima (SP) VAR: Rafael Traci (SC).
VITÓRIA (Técnico: Cléber dos Santos) Lucas Arcanjo; Mateusinho (Ismael), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves (Lucas Silva), Martínez (Zé Vitor) e Baralhas; Erick, Renê (Alex Bruno) e Matheuzinho (Renato Kayzer).
FLUMINENSE (Técnico: Marcão) Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Soteldo), Hulk (Castillo) e Savarino (Serna).
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