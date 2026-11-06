Thiago Silva jogou os 90 minutos contra o Vitória - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva jogou os 90 minutos contra o VitóriaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 06/11/2026 22:20

Capitão do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva não perdoou os companheiros de cobrança, mesmo com vantagem ampla, no triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória , nesta sexta-feira (6), no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua visão, a defesa tricolor menosprezou o adversário e se desorganizou nos minutos finais, o que poderia gerar um gol sofrido que incendiaria a torcida rival.

"Querendo ou não, quando se joga fora de casa, por mais que você esteja na frente do placar, um gol que você toma inflama a torcida, o ambiente muda, você perde a confiança. Enfim, eu sou um cara que não gosta de tomar gol em nenhum momento. Principalmente quando o jogo está aparentando ser fácil, porque de fácil não tem nada. E o perigo era esse: tomar um gol, chamar os caras para o jogo", declarou Thiago Silva, explicando a bronca, em entrevista ao "sportv".

Além disso, o defensor comentou a semana confusa que o Vitória encarou antes do duelo. Jair Ventura, técnico do clube baiano desde setembro de 2025, foi demitido nesta segunda-feira (2) e restou ao auxiliar Cleber Santos comandar a equipe diante do Tricolor. Na fala, o camisa 3 relembrou situação parecida no Fluminense em 2024, após a demissão de Fernando Diniz.

"A gente sabe como é jogar com falta de confiança. O ambiente deles está um pouco conturbado, mudança de treinador, uma semana confusa e a gente já passou por isso em 2024. Então, quando você está em um resultado adverso, o que você quer fazer? Pressionar de qualquer jeito", analisou.

Por fim, ainda sobre a cobrança aos colegas de setor defensivo, Thiago Silva pregou "organização". Segundo ele, a desordem do ataque do Vitória causou efeito parecido na retaguarda tricolor, em cenário que serve de ensinamento para os próximos passos da equipe em 2026.

"Não podemos perder nossa organização em função deles. Temos que organizar. Se eles estão desorganizados, a gente organiza. E tudo que fizemos hoje foi preparado no treino, na reunião. Então, a gente tem que saber jogar com esse tipo de vantagem sem menosprezar o adversário", completou.

Situação na tabela e próximo jogo

Com a vitória, o Fluminense ficou em 4º lugar na tabela, com 57 pontos, três à frente do 5º colocado Athletico-PR, adversário direto na disputa por vaga na Libertadores do ano que vem. Agora, o Tricolor terá duas semanas de pausa, durante a Data Fifa, em meio à preparação para duelo com o São Paulo, no dia 19 de novembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada.