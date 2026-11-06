Técnico do Fluminense, Marcão dá entrevista coletiva - Marina Garcia / Fluminense

Técnico do Fluminense, Marcão dá entrevista coletivaMarina Garcia / Fluminense

Publicado 06/11/2026 22:59

Marcão aproveitou o clima pós-triunfo para revelar o desejo de seguir como técnico do Fluminense em 2027. O atual combinado com a diretoria é que ele siga à frente da equipe até o fim desta temporada, e a partir daí um novo treinador assuma, devolvendo o ídolo à função de auxiliar permanente. Porém, seu futuro ainda é incerto. Além disso, o ex-jogador celebrou o 3 a 0 sobre o Vitória , nesta sexta-feira (6), no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sobre minha situação, o que a gente acordou com a diretoria é que eu ficaria até o final do ano e dali a gente decidiria se continuaria ou não, e se viria outra pessoa. O Marcão está sempre disposto, querendo trabalhar muito, ajudar a torcida do Fluminense, jogadores, clube, instituição. As coisas que acontecem na minha vida são sempre no tempo de Deus. Foi assim como atleta, no início da carreira foi de 18 para 19 anos. Agora, como treinador, o papai do céu vai falar se eu tenho que continuar, se não. Estou muito disposto a trabalhar", confessou Marcão, em entrevista coletiva após o jogo.



Marcão aprova atuação do Fluminense

Apesar do 3 a 0, com dois gols antes do intervalo, o técnico tricolor enxergou duelo difícil contra o Vitória. Segundo ele, o triunfo foi fruto de uma "partida perfeita", por equipe que teve sucesso em reproduzir o comportamento dos treinos. Marcão também valorizou os três pontos na tabela, que deram vantagem ao Fluminense na briga por vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

"A gente sabia que ia ser um jogo difícil. É sempre difícil jogar aqui e eles vivem um momento de muita pressão. Temos que parabenizar nossos jogadores porque produziram no treino e entregaram no jogo. Foi uma partida perfeita. De comprometimento, de observação tática. A gente valoriza muito isso. Existe uma certa pressão por ter que voltar para a Libertadores e a gente sempre valoriza o grupo. Eles mereceram essa vitória. Nosso grupo é inabalável", completou.



Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória desta sexta, o Fluminense ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, três à frente do 5º colocado Athletico-PR, adversário direto na disputa por vaga na Libertadores do ano que vem. Agora, o Tricolor terá duas semanas de pausa, durante a Data Fifa, em meio à preparação para duelo com o São Paulo, no dia 19 de novembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada.