Rodrigo Castillo em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rodrigo Castillo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/11/2026 19:25

O belíssimo gol do atacante Rodrigo Castillo, de 27 anos, contra o Vitória na última sexta-feira (6), no Barradão, mostrou bem as credenciais do atacante argentino contratado pelo Fluminense, depois de se destacar pelo Lanús. O Tricolor tem esperança que o centroavante se desenvolva melhor na próxima temporada.

Rodrigo Castillo é um atacante alto, com presença de área, bom cabeceio, mas também de mobilidade. No gol contra os baianos, ele conseguiu ganhar da marcação rubro-negra, fintar o goleiro Lucas Arcanjo e empurra a bola para o fundo das redes.

"O mais importante, o que viemos buscar, eram os três pontos, para seguir acima, seguir na zona de Libertadores. E, bom, a equipe fez um grande trabalho, contra uma equipe que sabíamos que não era seguro, que também precisava dos três pontos. Então, fizemos uma partida muito séria e, graças a Deus, consegui ajudar a equipe", disse Castillo depois da partida.

Este foi o sexto gol do centroavante em 31 jogos com a camisa do Tricolor das Laranjeiras. Quatro jogos atrás, desta vez como titular, ele havia marcado em derrota para o Santos, na Vila Belmiro, também pelo Brasileirão.

O lance lembrou um pouco o gol marcado na final da Recopa contra o Flamengo, no primeiro semestre no Maracanã. Defendendo o Lanús, Castillo também mostrou mobilidade para aproveitar a bobeira da defesa rubro-negra e o do goleiro Rossi para balançar as redes na conquista argentina.

Atacante custou caro ao Fluminense

Castillo é a contratação mais cara da história do Fluminense. Comprado em março deste ano, após grandes atuações no Lanús, da Argentina, principalmente no título da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo, o centroavante custou cerca de 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões, à época) ao Tricolor. Porém, ainda não conseguiu se firmar e, hoje, é uma das últimas opções de Marcão para o setor ofensivo, ainda que venha ganhando mais chances desde a lesão de John Kennedy, em agosto.

Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Fluminense ficou em 4º lugar no Brasileirão, com 57 pontos, três à frente do 5º colocado Athletico-PR, adversário direto na disputa por vaga na Libertadores do ano que vem. Agora, o Tricolor terá duas semanas de pausa, durante a Data Fifa, em meio à preparação para duelo com o São Paulo, no dia 19 de novembro, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada.