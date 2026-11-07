Rodrigo Castillo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Castillo mostra credenciais em golaço, e Flu projeta dias melhores
Atacante, de 27 anos, anotou seis gols pelo Tricolor em 31 partidas na temporada; argentino tem contrato até o fim de 2030
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Marcão quer seguir técnico do Fluminense em 2027: 'Sempre disposto'
Treinador exaltou triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), e confessou desejo de permanecer no comando da equipe
Castillo marca golaço em vitória do Fluminense: 'Consegui ajudar'
Argentino fez fila para anotar o tento que garantiu triunfo tricolor sobre o Vitória, por 3 a 0, nesta sexta-feira (6), no Barradão
Thiago Silva cobra 'organização' na defesa após vitória do Fluminense
Zagueiro deu bronca nos companheiros durante os minutos finais do triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, nesta sexta-feira (6), no Barradão
Fluminense vence o Vitória no Barradão com brilho de Canobbio
Tricolor bateu o Leão da Barra por 3 a 0, nesta sexta-feira (6); uruguaio deu assistência para Savarino e fez gol de cavadinha
Sem marcar há 11 meses, Soteldo é incógnita no Fluminense em 2027
Atacante, de 29 anos, tem contrato longo, mas pouca efetividade, salário alto e redução do número de estrangeiros põe permanência em xeque
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