Savarino repete feito que conseguiu nas temporadas que atuou no Atlético Mineiro e no rival Botafogo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Savarino repete feito que conseguiu nas temporadas que atuou no Atlético Mineiro e no rival BotafogoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/11/2026 11:44

Em sua primeira temporada pelo Fluminense, Jefferson Savarino, de 29 anos, viveu altos e baixos. Depois de um excelente começo, o venezuelano oscilou perdeu a vaga de titular, mas conseguiu se recuperar e tentar manter o ritmo para concluir o ano em alta pelo clube das Laranjeiras.

Com o gol anotado contra o Vitória, Savarino chegou a marca de dez gols na temporada conseguindo um feito que já havia obtido nos seus primeiros anos por Atlético-MG e também por Botafogo.

Em 2020, Savarino chegou ao Brasil para defender o Galo e anotou dez gols em 43 partidas pelo Atlético-MG. Além disso, o venezuelano deu oito assistências pelo clube de Belo Horizonte.

Pelo Botafogo, em 2024, Savarino viveu um ano mágico, logo na sua primeira temporada pelo Alvinegro. Ele entrou em campo em 55 partidas, anotou 14 gols e deu 12 assistências.

Até o momento, pelo Fluminense, o meia-atacante participou de 43 partidas, balançou as redes em dez oportunidades e deu três assistências. Faltam ainda quatro partidas para o fim da temporada no futebol brasileiro.

Convocação de Savarino

O bom momento pelo Fluminense fez Savarino voltar a ser convocado pela seleção da Venezuela. Depois de ser chamado em março deste ano e decidir não se apresentar, o atleta terá nova oportunidade de defender as cores de La Vinotinto.

A polêmica gerou até cutucada do capitão da Venezuela, Salomón Rondón, que ironizou o fato de o jogador ter atuado por 90 minutos no Tricolor, logo após recusar o convite da seleção. "Incrível... De não estar em condições a ser titular! Zero senso de pertencimento. Continuem pedindo por ele, indolentes", escreveu, no Instagram.

O jogador do Flu estará à disposição do técnico Oswaldo Vizcarrondo para os dois amistosos desta Data Fifa. Um deles será no dia 14 de novembro, contra o País Basco, no Estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha. O outro acontecerá no dia 17 de novembro, contra a Rússia, em Krasnodar.

Savarino já jogou três edições da Copa América pela seleção, sem contar duelos disputados nas eliminatórias para as duas últimas Copas do Mundo, para as quais os venezuelanos não se classificaram. Porém, após convocações constantes em 2024 e 2025, enquanto defendia o Botafogo, o jogador se transferiu para o Fluminense, onde viveu começo ruim, e não voltou a ser chamado neste ano.