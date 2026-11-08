Fred é técnico da equipe sub-20 do FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense
Com o resultado, o Tricolor fica a um empate da decisão. Como teve a melhor campanha da competição, a equipe avança à final com um novo empate no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (14), às 10h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Na final, o adversário sai do confronto entre Flamengo e Vasco, que empataram no jogo de ida da outra semifinal.
Jogo sob temporal
Os gols saíram apenas na etapa final. O Botafogo abriu o placar aos 27 minutos, com Juninho, em cobrança de pênalti. O Fluminense buscou o empate aos 41, com o lateral-esquerdo Vagno.
Três meses sem derrota
A estreia foi com vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu. Na sequência, o time bateu o Boavista por 3 a 0, empatou com o Madureira por 2 a 2 e venceu o Bangu, treinado por Thiago Neves, outro ex-jogador do Fluminense, por 2 a 1. No primeiro clássico sob o comando de Fred, os Moleques de Xerém golearam o Botafogo por 3 a 0. A equipe também aplicou 5 a 1 no Sampaio Corrêa.
Na primeira fase, o Fluminense conquistou a Taça Guanabara da categoria e chegou à semifinal com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Contando também o fim do trabalho do antecessor, Felipe Canavan, o time acumula 18 jogos seguidos sem perder no Estadual.
Além dos resultados, o trabalho de Fred tem valorizado jovens da base. Jogadores como Vagno, Ruan Sales, Naarã Lucas e Madiba aparecem entre os destaques da evolução da equipe.
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