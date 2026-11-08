Fred é técnico da equipe sub-20 do Fluminense - Leonardo Brasil / Fluminense

Fred é técnico da equipe sub-20 do FluminenseLeonardo Brasil / Fluminense

Publicado 08/11/2026 13:10

Fluminense empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, e manteve a invencibilidade do ídolo no comando dos Moleques de Xerém. Desde que assumiu a equipe, Fred soma 14 partidas, com 11 vitórias e três empates.



Com o resultado, o Tricolor fica a um empate da decisão. Como teve a melhor campanha da competição, a equipe avança à final com um novo empate no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (14), às 10h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Na final, o adversário sai do confronto entre Flamengo e Vasco, que empataram no jogo de ida da outra semifinal. Fred segue sem saber o que é perder como treinador. No último sábado (7), oempatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca Sub-20, e manteve a invencibilidade do ídolo no comando dos Moleques de Xerém. Desde que assumiu a equipe, Fred soma 14 partidas, com 11 vitórias e três empates.Com o resultado, o Tricolor fica a um empate da decisão. Como teve a melhor campanha da competição, a equipe avança à final com um novo empate no jogo de volta, marcado para o próximo sábado (14), às 10h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Na final, o adversário sai do confronto entre Flamengo e Vasco, que empataram no jogo de ida da outra semifinal.

Jogo sob temporal

O clássico no Nilton Santos foi marcado pela chuva forte no Rio de Janeiro. A partida chegou a ser paralisada por pouco mais de meia hora, aos 38 minutos do primeiro tempo, por causa de um temporal com raios.



Os gols saíram apenas na etapa final. O Botafogo abriu o placar aos 27 minutos, com Juninho, em cobrança de pênalti. O Fluminense buscou o empate aos 41, com o lateral-esquerdo Vagno.

Três meses sem derrota

Fred assumiu o Sub-20 tricolor no início de agosto e completou três meses de trabalho na última terça-feira (3). A chegada do ídolo mudou o ambiente da categoria, que vinha de uma campanha decepcionante no Campeonato Brasileiro Sub-20.



A estreia foi com vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu. Na sequência, o time bateu o Boavista por 3 a 0, empatou com o Madureira por 2 a 2 e venceu o Bangu, treinado por Thiago Neves, outro ex-jogador do Fluminense, por 2 a 1. No primeiro clássico sob o comando de Fred, os Moleques de Xerém golearam o Botafogo por 3 a 0. A equipe também aplicou 5 a 1 no Sampaio Corrêa.



Na primeira fase, o Fluminense conquistou a Taça Guanabara da categoria e chegou à semifinal com o melhor ataque e a melhor defesa do campeonato. Contando também o fim do trabalho do antecessor, Felipe Canavan, o time acumula 18 jogos seguidos sem perder no Estadual.



Além dos resultados, o trabalho de Fred tem valorizado jovens da base. Jogadores como Vagno, Ruan Sales, Naarã Lucas e Madiba aparecem entre os destaques da evolução da equipe.

Em busca do Estadual

Se confirmar a vaga e vencer a decisão, Fred vai conquistar o título mais importante da curta carreira de treinador. O ídolo já levantou a Taça Guanabara Sub-20 na primeira fase, e agora tenta completar a campanha com o Campeonato Carioca da categoria. Ex-centroavante, Fred defendeu o Fluminense por várias temporadas, se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube e se aposentou dos gramados em 2022. Agora, tenta construir uma nova trajetória vitoriosa em Xerém, desta vez à beira do campo.