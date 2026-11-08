Thiago Silva tem contrato até dezembroMarina Garcia / Fluminense
Jogadores do Fluminense fazem campanha por permanência de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada; atleta poderá fazer mais quatro jogos no Brasileirão
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