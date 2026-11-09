Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense

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Theo Faria
O Fluminense está praticamente garantido na Libertadores de 2027. Com a classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil, domingo (8), sobre o Vasco, nos pênaltis, em São Januário, o Campeonato Brasileiro terá mais uma vaga para o torneio continental do ano que vem. Sendo assim, o que antes era G-5 virou G-6.
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Neste momento, o Tricolor soma 57 pontos e ocupa a quarta posição na tabela – aparece com 99,42% de chances de disputar a competição sul-americana na próxima temporada, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
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Foco para ir direto à fase de grupos

Apesar de ter encaminhado a vaga na Libertadores de 2027, o Fluminense segue na luta para assegurar um lugar no G-5 do Campeonato Brasileiro, de olho em uma classificação direta para a fase de grupos. Agora, os cinco primeiros não precisarão passar pelas eliminatórias preliminares.
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O Tricolor ganhará um respiro de pouco mais de uma semana para trabalhar no CT Carlos Castilho, já que ficará sem entrar em campo devido à pausa no calendário para a Data Fifa.

Sob o comando de Marcão, o próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 19 (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, enfrentará Mirassol, Cruzeiro e Red Bull Bragantino.
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As probabilidades de ir à Libertadores de 2027

. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro - 100%
. Fluminense - 99,42%
. Athletico-PR - 86,4%
. Bahia - 75,3%
. Atlético-MG - 29,4%
. Santos - 5,1%
. Red Bull Bragantino - 4%
. São Paulo, Vasco, Botafogo e Coritiba - Menos de 1%
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Os jogos que restam ao Fluminense em 2026

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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