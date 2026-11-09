Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/11/2026 09:12

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Neste momento, o Tricolor soma 57 pontos e ocupa a quarta posição na tabela – aparece com 99,42% de chances de disputar a competição sul-americana na próxima temporada, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50. Neste momento, o Tricolor soma 57 pontos e ocupa a quarta posição na tabela – aparece com 99,42% de chances de disputar a competição sul-americana na próxima temporada, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.

Foco para ir direto à fase de grupos



Apesar de ter encaminhado a vaga na Libertadores de 2027, o Fluminense segue na luta para assegurar um lugar no G-5 do Campeonato Brasileiro, de olho em uma classificação direta para a fase de grupos. Agora, os cinco primeiros não precisarão passar pelas eliminatórias preliminares.

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O Tricolor ganhará um respiro de pouco mais de uma semana para trabalhar no CT Carlos Castilho, já que ficará sem entrar em campo devido à pausa no calendário para a Data Fifa.



Sob o comando de Marcão, o próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 19 (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, enfrentará Mirassol, Cruzeiro e Red Bull Bragantino. O Tricolor ganhará um respiro de pouco mais de uma semana para trabalhar no CT Carlos Castilho, já que ficará sem entrar em campo devido à pausa no calendário para a Data Fifa.Sob o comando de Marcão, o próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 19 (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, enfrentará Mirassol, Cruzeiro e Red Bull Bragantino.

As probabilidades de ir à Libertadores de 2027



. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro - 100%

. Fluminense - 99,42%

. Athletico-PR - 86,4%

. Bahia - 75,3%

. Atlético-MG - 29,4%

. Santos - 5,1%

. Red Bull Bragantino - 4%

. São Paulo, Vasco, Botafogo e Coritiba - Menos de 1%

Os jogos que restam ao Fluminense em 2026

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro