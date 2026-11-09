Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense
Neste momento, o Tricolor soma 57 pontos e ocupa a quarta posição na tabela – aparece com 99,42% de chances de disputar a competição sul-americana na próxima temporada, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
Foco para ir direto à fase de grupos
O Tricolor ganhará um respiro de pouco mais de uma semana para trabalhar no CT Carlos Castilho, já que ficará sem entrar em campo devido à pausa no calendário para a Data Fifa.
Sob o comando de Marcão, o próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 19 (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional. Depois, para fechar o ano, enfrentará Mirassol, Cruzeiro e Red Bull Bragantino.
As probabilidades de ir à Libertadores de 2027
. Fluminense - 99,42%
. Athletico-PR - 86,4%
. Bahia - 75,3%
. Atlético-MG - 29,4%
. Santos - 5,1%
. Red Bull Bragantino - 4%
. São Paulo, Vasco, Botafogo e Coritiba - Menos de 1%
Os jogos que restam ao Fluminense em 2026
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.