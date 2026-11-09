Rodrigo Castillo fez gols recentes pelo Fluminense contra Vitória, Santos e Atlético-MG - Marina Garcia/Fluminense

Rodrigo Castillo fez gols recentes pelo Fluminense contra Vitória, Santos e Atlético-MGMarina Garcia/Fluminense

Publicado 09/11/2026 16:19 | Atualizado 09/11/2026 16:22

elogios do diretor-geral do clube, Mário Bittencourt, em discurso para os jogadores no vestiário, após o Rodrigo Castillo vive uma primeira temporada difícil pelo Fluminense, mas ainda assim é um exemplo no clube. Com mais um gol marcado, o atacante argentino foi motivo deno vestiário, após o 3 a 0 sobre o Vitória , no Barradão.

"A vitória é de todos. Queria dar parabéns a todos, mas especialmente a Rodrigo (Castillo), pela sua resiliência, por ser um cara que está todos os dias sorrindo, treinando e cumprindo o que é para ser feito. Então, a gente comemorou seu gol lá em cima com muita emoção, pelo cara que você é. Você é um exemplo para todos nós aqui, assim como todos vocês (jogadores) são exemplos de persistência e resiliência", disse Mário, em vídeo divulgado pelo Fluminense sobre os bastidores da partida.



"Mas tenho certeza de que, mais do que pela vitória, todo mundo está muito feliz por você, pela pessoa que você é. A gente te respeita muito e tem muito carinho por você", completou o dirigente.



De jogador mais caro a última opção no ataque

Os elogios aparecem num momento de recuperação de Castillo. Contratado no início do ano por 10 milhões de dólares (R$ 52 milhões, à época), o jogador de 27 anos ainda não conseguiu fazer valer o alto investimento, o maior da história do Fluminense em números absolutos.



Com apenas três gols marcados e atuações ruins nos 19 primeiros jogos pelo Tricolor, o atacante argentino caiu em desgraça entre os torcedores e com a antiga comissão técnica.



De titular, ele virou última opção de centroavante, atrás de Kulk, John Kennedy e até Kevin Serna, que jogou algumas vezes nessa função. Depois da parada para a Copa do Mundo, entrou em campo apenas duas vezes em quase três meses.



Castillo recupera espaço no Fluminense com gols

Somente a partir do meio de setembro Castillo voltou a ganhar chances, agora sob o comando de Marcão, mas ainda saindo do banco em quase todos os jogos. Só foi titular contra o Atlético-MG e o Santos, quando o time principal foi poupado pela Libertadores, e deixou a sua marca com um gol em cada confronto.



E agora marcou pela terceira vez em 10 partidas, voltando a ser útil e uma opção para o Fluminense. No total, são seis gols em 31 partidas desde que chegou.

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