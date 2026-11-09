Rodrigo Castillo fez gols recentes pelo Fluminense contra Vitória, Santos e Atlético-MGMarina Garcia/Fluminense
Castillo ganha afago de dirigente do Fluminense: 'Você é um exemplo'
Atacante argentino marca pela segunda vez nas últimas cinco partidas pelo Tricolor e volta a ter mais chances após período difícil
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Fluminense encaminha classificação para a Libertadores de 2027
Ida do Palmeiras à final da Copa do Brasil abriu mais uma vaga para o torneio continental via Campeonato Brasileiro; veja o cenário
Jogadores do Fluminense fazem campanha por permanência de Thiago Silva
Zagueiro, de 42 anos, tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada; atleta poderá fazer mais quatro jogos no Brasileirão
Fred segue invicto no Sub-20 do Fluminense e fica perto da final
Ídolo tricolor chega a 14 jogos sem derrota após empate com o Botafogo na ida da semifinal do Carioca e joga pelo empate em Xerém
Savarino obtém marca pelo Fluminense e embala para fechar ano em alta
Jogador, de 29 anos, oscilou em seu primeiro ano pelo Tricolor, mas conseguiu alcançar feito que teve por Atlético-MG e Botafogo
Castillo mostra credenciais em golaço, e Flu projeta dias melhores
Atacante, de 27 anos, anotou seis gols pelo Tricolor em 31 partidas na temporada; argentino tem contrato até o fim de 2030
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