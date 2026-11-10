Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense

Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/11/2026 11:35

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Sob o comando de Marcão, o principal objetivo é garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os cinco primeiros colocados na competição nacional para não precisar passar pelas eliminatórias preliminares.



Neste momento, o Fluminense soma 57 pontos e ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50. Sob o comando de Marcão, o principal objetivo é garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os cinco primeiros colocados na competição nacional para não precisar passar pelas eliminatórias preliminares.Neste momento, o Fluminense soma 57 pontos e ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.

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Vaga direta é afago depois de frustração



A classificação direta à fase de grupos da Libertadores é importante também para deixar para trás de vez a frustração da eliminação para o Palmeiras, na semifinal do torneio continental, em outubro. O Tricolor perdeu a ida por 2 a 1, no Maracanã. Depois, venceu a volta por 1 a 0, no Nubank Parque. Nos pênaltis, o Verdão levou a melhor e garantiu vaga na decisão.

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Fluminense terá tempo para trabalhar



O Fluminense ganhará um respiro de pouco mais de uma semana para trabalhar, já que ficará sem entrar em campo devido à pausa no calendário para a Data Fifa. O próximo compromisso será contra o São Paulo, dia 19 (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional.



Depois, para fechar a temporada, o Tricolor enfrentará Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques.

Os últimos jogos do Fluminense em 2026



. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro