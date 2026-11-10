Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense
Sob o comando de Marcão, o principal objetivo é garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os cinco primeiros colocados na competição nacional para não precisar passar pelas eliminatórias preliminares.
Neste momento, o Fluminense soma 57 pontos e ocupa a quarta posição no Campeonato Brasileiro – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
Vaga direta é afago depois de frustração
Fluminense terá tempo para trabalhar
Depois, para fechar a temporada, o Tricolor enfrentará Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques.
Os últimos jogos do Fluminense em 2026
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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