Torcida do Fluminense no MaracanãReginaldo Pimenta
VALORES
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 25
- Arquiba Raiz / Sub-12 – R$ 40
- Guerreiro Toda Terra – R$ 60
- Guerreiro – R$ 80
- Inteira – R$ 100
- Meia-entrada – R$ 50
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 15
- Sub-12 / Arquiba Raiz – R$ 24
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30
SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Sub-12 – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 45
- Sub-12 / Arquiba Raiz – R$ 72
- Guerreiro Toda Terra – R$ 108
- Guerreiro – R$ 144
- Inteira – R$ 180
- Meia-entrada – R$ 90
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos / Sub-12 – R$ 350
- Inteira – R$ 350
- Meia-entrada – R$ 212,50
TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE, ACESSO E, NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 100
- Meia-entrada – R$ 50
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