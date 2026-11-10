Torcida do Fluminense no MaracanãReginaldo Pimenta

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Rodrigo Souza
Na disputa por vaga na Libertadores na próxima temporada, o Fluminense conta com o apoio da torcida nos últimos dois jogos em casa no Brasileirão. Para isso, a diretoria tricolor preparou uma promoção especial para os torcedores lotarem o Maracanã nos jogos contra o Mirassol, dia 22, às 18h30 (de Brasília), e diante do Cruzeiro, dia 27, às 20h, pela 36ª e 37ª rodada, respectivamente, da competição.
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Com ingressos a partir de R$ 15 e promoção especial para todos os sócios, o Fluminense abriu a venda de ingressos nesta terça-feira (10). Sócios que possuem convidados contratados ou não terão direito a um ingresso extra com o mesmo desconto do titular do plano. Além do ingresso extra, os convidados já contratados também terão direito ao mesmo desconto do titular.
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O check in começou nesta terça para os sócios de prioridade 1, dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol. Sócios dos planos Arquiba 75% / Pacote Jogos / Sub-12 poderão comprar a partir desta quarta, às 10h, seguido do Arquiba Raiz às 12h e Guerreiro às 14h. Já a venda para o público geral começa na quinta-feira (12), às 10h.

VALORES

SETOR SUL
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 25
- Arquiba Raiz / Sub-12 – R$ 40
- Guerreiro Toda Terra – R$ 60
- Guerreiro – R$ 80
- Inteira – R$ 100
- Meia-entrada – R$ 50

SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 15
- Sub-12 / Arquiba Raiz – R$ 24
- Guerreiro Toda Terra – R$ 36
- Guerreiro – R$ 48
- Inteira – R$ 60
- Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Sub-12 – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15

SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 45
- Sub-12 / Arquiba Raiz – R$ 72
- Guerreiro Toda Terra – R$ 108
- Guerreiro – R$ 144
- Inteira – R$ 180
- Meia-entrada – R$ 90

SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos / Sub-12 – R$ 350
- Inteira – R$ 350
- Meia-entrada – R$ 212,50

TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE, ACESSO E, NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 100
- Meia-entrada – R$ 50