Jemmes em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Jemmes em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 10/11/2026 18:44 | Atualizado 10/11/2026 18:47

Com futuro indefinido no Fluminense, Jemmes, de 26 anos, pode disputar a Série A do ano que vem por outro clube. O Athletico-PR avalia o defensor como uma das possibilidades de substituir Artur Dias, de 19 anos, que vem atraindo olhares de clubes europeus, depois que foi convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

O defensor do Furacão teve um começo avassalador no futebol, se profissionalizando no ano passado e chegando rapidamente na seleção brasileira. Arthur Dias fez sua estreia na goleada por 4 a 2 sobre a Austrália e recebeu oportunidade novamente nos dois amistosos deste mês contra Japão e Singapura.

Jemmes chegou ao Fluminense no começo da temporada em operação de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões na cotação da época), em transferência envolvendo o Mirassol. O começo foi promissor, mas o defensor acabou oscilando.

O zagueiro foi um dos destaques do clube do interior paulista na campanha que levou o Mirassol para a Libertadores. Valorizado, o clube paulista conseguiu receber um valor elevado por Jemmes na sua contratação pelo Fluminense.

O zagueiro foi titular e se destacou no começo da temporada. Ele formou dupla com Freytes e recebeu elogios, mesmo atuando ao lado do argentino, que sempre foi um dos jogadores mais criticados pelos torcedores.

Porém, ainda no primeiro semestre, Jemmes começou a oscilar e a receber crítica por parte dos torcedores. Ele se manteve como titular antes da Copa do Mundo, no comando de Zubeldía. Depois da competição, perdeu a vaga, mas continuou sendo utilizado pelo técnico.

Com Marcão, Jemmes perdeu o espaço totalmente. A última vez que o zagueiro esteve em campo foi na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, em uma partida em que seu rendimento foi bastante abaixo do esperado. O duelo aconteceu no dia 12 de setembro.

Jemmes tem contrato com o Fluminense até o fim de 2030. Porém, sua perda de espaço é considerável. Ele atualmente está atrás de Thiago Silva, Millán, Ignácio e Igor Rabello na disputa por uma vaga na equipe titular. Ele e Freytes dividem o posto de zagueiro do elenco que tem menos a confiança de Marcão. Porém, o argentino foi titular no triunfo contra o Vitória, na última sexta-feira (6).



A saída do defensor na próxima temporada só não é uma certeza por dois motivos. O primeiro é a provável aposentadoria de Thiago Silva, que deverá abrir mais um espaço no setor, caso o Fluminense não contrate mais reforços. O segundo tem a ver com a redução do número de estrangeiros. Como a CBF aprovou uma redução do limite de gringos para os clubes da Série A no ano que vem, Freytes acaba sendo um nome mais provável na "barca tricolor" para o setor. Com isso, Jemmes tem uma possibilidade maior de seguir no elenco em relação ao seu companheiro argentino.