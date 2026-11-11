Millán em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
O colombiano se machucou na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, dia 21 de outubro, no Nubank Parque, no segundo duelo da semifinal da Libertadores. Na ocasião, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Agora, retomou as atividades e vive expectativa para entrar em campo.
Millán chegou ao clube carioca em março deste ano, comprado ao Nacional, do Uruguai, por cerca de 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões, à época). Ao todo, disputou 16 jogos nesta temporada, sendo 14 entre os titulares. Atualmente, é o favorito para formar dupla com Thiago Silva.
Retorno em momento importante para o Fluminense
Neste momento, soma 57 pontos e ocupa a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
Fluminense terá tempo para trabalhar
Depois, para fechar a temporada, o Tricolor enfrentará Mirassol e Cruzeiro, no Maracanã, e Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques.
Os últimos jogos do Fluminense em 2026
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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