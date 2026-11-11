Martinelli passou por artroscopia no joelho esquerdo - Marina Garcia/Fluminense FC

Martinelli passou por artroscopia no joelho esquerdoMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 11/11/2026 12:45

Fluminense ganhou uma boa notícia na reapresentação do elenco, nesta última terça-feira (10), no CT Carlos Castilho. O volante Martinelli evoluiu na recuperação da artroscopia no joelho esquerdo e realizou o primeiro treino com bola após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, no dia 26 de outubro. Com isso, existe a expectativa pelo retorno aos gramados antes do prazo estimado.

Martinelli sofreu uma entorse no joelho esquerdo no primeiro tempo do jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. O volante passou por tratamento durante uma semana visando o segundo confronto contra o time paulista, mas voltou a sentir incômodo às vésperas da partida de volta. Assim, ele passou por novos exames e precisou realizar uma artroscopia para corrigir o problema.

O prazo estimado de recuperação era de seis semanas. Com isso, Martinelli corria o risco de não jogar mais em 2026. Porém, o jogador apresentou uma rápida evolução. O volante chegou a realizar atividades em uma esteira antigravidade, que ajuda jogadores em retorno de lesões a iniciar a reabilitação de forma mais rápida por reduzir o peso corporal durante a movimentação do corpo.

Sem Martinelli à disposição, o técnico Marcão optou por Hércules e Nonato formando a dupla de volantes no meio-campo nos últimos jogos. Na partida de volta contra o Palmeiras, o Fluminense lutou e venceu por 1 a 0, em São Paulo, mas foi derrotado nos pênaltis. Desde então, o Tricolor se manteve no G-4 do Brasileirão e está perto de assegurar vaga na Libertadores em 2027.

Um dos destaques do Fluminense nas últimas temporadas, Martinelli vive uma fase especial. Recentemente, o volante estreou pela seleção brasileira. O desgaste físico por causa da Data Fifa, inclusive, ligou um alerta no clube. Afinal, o camisa 8 não teve descanso por causa da convocação. Desde o seu retorno, atuou 90 minutos contra o Coritiba e foi titular no clássico contra o Flamengo, até se machucar contra o Palmeiras.

Revelado pelo Fluminense, Martinelli é expoente da "Geração de Ouro", que teve nomes como André, João Pedro e Luiz Henrique. O volante, que estreou no profissional em 2020, soma 337 jogos e é o jogador revelado em Xerém com mais jogos no profissional. Além disso, também contribuiu com 18 gols e 20 assistências, e conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024).