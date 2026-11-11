Martinelli passou por artroscopia no joelho esquerdoMarina Garcia/Fluminense FC
Martinelli treina com bola e evolui em recuperação de lesão no joelho
Volante apresenta rápida melhora após passar por artroscopia e pode voltar aos gramados antes do prazo estimado pelo departamento médico
Fluminense faz sondagem por destaque do Novorizontino na Série B
Jogador pertence ao Palmeiras, que não pretende aproveitá-lo na próxima temporada e pede aproximadamente R$ 25 milhões para negociá-lo
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Millán treina com o grupo e se aproxima de retorno no Fluminense
Zagueiro colombiano se recuperou de lesão muscular na coxa direita e já retomou as atividades ao lado do elenco tricolor
Sem espaço, zagueiro do Fluminense entra na mira do Athletico
Defensor, de 26 anos, tem seu contrato com o Fluminense até o dezembro de 2030, mas pode mudar de ares na próxima temporada
Fluminense faz promoção de ingressos para últimos jogos no Brasileirão
Na briga por vaga na Libertadores, Tricolor enfrenta Mirassol e Cruzeiro, nos dias 22 e 27, no Maracanã, e conta com apoio da torcida
Fluminense se reapresenta nesta terça de olho no fim da temporada
Sob o comando de Marcão, o Tricolor retoma os trabalhos e mira a classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2027
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