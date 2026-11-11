Rômulo é alvo do Fluminense - Juan Rodrigues/Novorizontino

Rômulo é alvo do FluminenseJuan Rodrigues/Novorizontino

Publicado 11/11/2026 14:05

A temporada nem terminou, mas o Fluminense já monitora o mercado em busca de reforços. Segundo a "ESPN", o Tricolor fez uma sondagem pelo meia-atacante Rômulo, do Novorizontino. O jogador, de 25 anos, foi o destaque do time do interior paulista na Série B do Brasileirão em 2026 e pertence ao Palmeiras, que não pretende aproveitá-lo em 2027.

Em meio a disputa por vaga na Libertadores, o Fluminense ainda não definiu o perfil das contratações para a próxima temporada. O Tricolor aguarda a definição da situação no Brasileirão. Caso consiga a classificação direta para a fase de grupos, a diretoria tricolor fará um tipo de movimentação, bem diferente em caso de vaga apenas na fase preliminar da competição continental.

Mesmo assim, Rômulo entrou no radar tricolor. Dono de 70% dos direitos econômicos do jogador, o Palmeiras pede cerca de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões) para negociá-lo. Além do Fluminense, o Bragantino também já manifestou interesse na contratação. No início do ano, o meia recebeu sondagens de outros clubes da Série A. Não há nenhuma proposta até o momento.

Contratado em 2024, Rômulo custou cerca de R$ 7,5 milhões ao Palmeiras por 70% dos direitos. O jogador tem contrato até dezembro de 2028, mas não está nos planos para a próxima temporada e deve ser negociado. Pelo Alviverde, disputou apenas 16 jogos e deu uma assistência. Em 2026, soma 18 gols e 13 assistências em 49 partidas pelo Novorizontino. Na Série B, foram 12 gols e deu 10 assistências em 37 jogos.

Apesar do acesso garantido para a elite em 2027, o Novorizontino não tem condições de desembolsar R$ 25 milhões para manter Rômulo. O Palmeiras, por sua vez, vê a oportunidade de lucrar com o investimento na próxima janela de transferências. Em agosto, um clube russo chegou a apresentar proposta, mas o jogador recusou. Há interessados do Japão, Estados Unidos e Oriente Médio.