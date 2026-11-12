Lezcano deve retornar ao Fluminense - Marcelo Gonçalves/FFC

Lezcano deve retornar ao FluminenseMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 12/11/2026 12:05 | Atualizado 12/11/2026 14:57

Emprestado pelo Fluminense , Ruben Lezcano não deve permanecer no Olímpia para a próxima temporada. O meia paraguaio, de 22 anos, perdeu espaço durante o segundo semestre após passar por um drama familiar e deve ser devolvido. A permanência no Tricolor das Laranjeiras, porém, é incerta e será definida durante o planejamento para 2027.

"Para o Rubén Lezcano, o tempo inativo no Brasil cobrou o seu preço. No Olimpia, ele foi de mais a menos: começou bem, mas sofreu na reta final. Agora, a questão pessoal que ele teve influenciou no momento atual, mas com uma boa pré-temporada ele vai estourar. É jovem e tem muito a oferecer", disse o empresário Pedro Aldave, ao canal "VS Sports", do Paraguai.

Durante a passagem pelo Olimpia, Lezcano disputou 31 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. O meia, que teve um começo de carreira promissor no Libertad, teve um bom início de trajetória pelo gigante paraguaio, mas caiu de rendimento no segundo semestre. A queda de produção aconteceu após o jogador perder o filho durante a gravidez da mulher, em outubro.

Além disso, o Olimpia considera alto o valor da opção de compra. Lezcano foi emprestado até o fim deste ano, com valor fixado em 3 milhões de dólares (R$ 16,8 milhões), mas o clube paraguaio não deve ter condições de exercer o direito. O jogador acreditava que o retorno para o seu país natal seria bom para ajudá-lo a desenvolver, mas isso não aconteceu.

Contratado no início do ano passado, Lezcano custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões na cotação da época) junto ao Libertad, do Paraguai, por 50% dos direitos econômicos. O meia paraguaio, porém, teve dificuldades de adaptação e não conseguiu se firmar no elenco. Em 2026, o jogador tinha expectativa de receber chances no Carioca, mas não aconteceu. Ao todo, disputou 13 jogos e marcou um gol.