Thiago Silva tem contrato até dezembro - Marina Garcia / Fluminense

Thiago Silva tem contrato até dezembroMarina Garcia / Fluminense

Publicado 12/11/2026 12:43

O veterano pode renovar seu contrato e disputar mais uma temporada pelo Fluminense ou aceitar uma proposta para continuar ajudando o Tricolor fora dos gramados. Pesa contra a distância em relação aos seus familiares, que moram em Londres.

Por meio das redes sociais já existe uma campanha envolvendo o clube, os torcedores e até jogadores do elenco do Fluminense para que Thiago Silva continue no ano que vem. Recentemente, o Tricolor fez uma postagem com um apelo pela permanência e os laterais Guga e Renê entraram na corrente.

A possibilidade de Thiago Silva não encerrar a carreira neste ano começou a ser ventilada depois da eliminação do Fluminense na semifinal da Libertadores. O zagueiro afirmou que a partida tinha sido a última na competição, mas deixou em aberto a possibilidade de voltar a jogar em 2027.

"Sim (a carreira está no fim), não sei quando. Acho que não é o momento de falar isso, cabeça muito quente, mas está acabando. (...) É tentar aproveitar da melhor maneira possível, desfrutar desses últimos momentos, não sei se vão ser os últimos jogos da carreira", disse.



O zagueiro mora no Rio de Janeiro, distante dos seus familiares, e também de prepara ser treinador. A mudança de função é considerada um caminho natural para Thiago Silva, que inclusive, já vem auxiliando Marcão, atual técnico do Fluminense, com palpites táticos e de posicionamento em campo.



Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internados. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar. Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa.

O zagueiro atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões. Pela seleção brasileira, Thiago Silva esteve presente em quatro Copas (2010, 2014, 2018 e 2022), sendo titular em três delas.