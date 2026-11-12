Gérman Cano e seu filho Lorenzo em entrevista no ensaio de rua da Vila Isabel - Reprodução/Instagram @oxiadocarioca

Gérman Cano e seu filho Lorenzo em entrevista no ensaio de rua da Vila IsabelReprodução/Instagram @oxiadocarioca

Publicado 12/11/2026 16:27 | Atualizado 12/11/2026 16:28

Atacante do Fluminense , Germán Cano foi visto, na noite da última quarta-feira (11) no ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. O argentino já garantiu sua presença nos desfiles do Grupo Especial no ano que vem, participando da bateria da escola, que é comandada pelo mestre Macaco Branco, torcedor do clube das Laranjeiras.

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O jogador do Tricolor também estava acompanhado de sua esposa, Rocío Otero e seu filho mais velho, o Lorenzo. Ele aproveitou o período de descanso dado aos jogadores, durante a paralização no calendário do futebol brasileiro para a Data Fifa, para deste modo, comparecer no evento que ocorreu na Rua 28 de Setembro, em Vila Isabel.

Ao longo do ensaio, o perfil de Instagram "XiadoCarioca" aproveitou a oportunidade para entrevistar Cano e questionar como está sendo sua primeira experiência em um ensaio de rua de uma escola de samba.

"Primeira vez aqui, estamos muito felizes, vir compartilhar com minha família, e poder sentir aquele energia diferente aqui na rua", afirmou de forma contagiante o atacante.

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O argentino do Fluminense também comentou como é para um atleta de futebol estar vivendo a realidade de um cidadão carioca autêntico, o completo oposto do que a maioria dos jogadores estrangeiros fazem quando se mudam para a cidade do Rio de Janeiro.

"A gente nunca teve oportunidade de vir aqui, e agora estamos podendo e, para mim, é um negócio espetacular tudo que se vive aqui. Infelizmente, é muito difícil para os jogadores poderem estar aqui, então, para mim é um privilégio, poder sentir aquela energia boa da gente e poder caminhar aqui pela rua", relatou Gérman.

Por fim, o entrevistador questionou se o argentino não gostaria de se arriscar em algum instrumento no ano que vem no desfile da Vila Isabel na Sapucaí.

"A gente esteve dentro da bateria esse ano. Já recebi a carteirinha da bateria, e vamos apoiar no próximo ano também para ser campeão", finalizou o matador argentino.



Situação atual de Germán Cano

Hoje, o grande ídolo da torcida do Fluminense vive um momento de total incerteza sobre sua continuidade pelo clube, visto que seu contrato acaba em dezembro deste ano, e ainda não ocorreu nenhum tipo de contato formal em relação a uma possível renovação contratual.

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Inclusive, Cano afirmou recentemente que gostaria de renovar seu contrato com o tricolor, e seguir com suas contribuições dentro e fora das quatro linhas, na formação de jovens da base.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato