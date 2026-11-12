Gérman Cano e seu filho Lorenzo em entrevista no ensaio de rua da Vila IsabelReprodução/Instagram @oxiadocarioca
Cano vai a ensaio da Vila Isabel e garante presença na Sapucaí em 2027
Ídolo do Fluminense tem contrato até dezembro e vive um momento de incerteza em relação à permanência na próxima temporada
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Thiago Silva avalia permanecer no Fluminense na próxima temporada
Zagueiro tem contrato até o fim do ano e pode repensar a aposentadoria; pesa contra a distância para seus familiares, que moram em Londres
Lezcano deve retornar ao Fluminense e tem futuro indefinido
Emprestado ao Olímpia, do Paraguai, meia perdeu espaço no segundo semestre após passar por um drama familiar e pode ser devolvido
Fluminense faz sondagem por destaque do Novorizontino na Série B
Jogador pertence ao Palmeiras, que não pretende aproveitá-lo na próxima temporada e pede aproximadamente R$ 25 milhões para negociá-lo
Martinelli treina com bola e evolui em recuperação de lesão no joelho
Volante apresenta rápida melhora após passar por artroscopia e pode voltar aos gramados antes do prazo estimado pelo departamento médico
Millán treina com o grupo e se aproxima de retorno no Fluminense
Zagueiro colombiano se recuperou de lesão muscular na coxa direita e já retomou as atividades ao lado do elenco tricolor
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