John Kennedy em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Na ocasião, dividiu a bola com Paulo Henrique e sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisou ser substituído no começo do segundo tempo. Dias depois, passou por cirurgia e, de lá para cá, trabalha para retornar aos gramados – o que só acontecerá no ano que vem.
O centroavante era um dos principais jogadores do elenco antes de se machucar. Ao todo, John Kennedy fez 14 gols e deu duas assistências em 38 jogos, sendo 29 entre os titulares.
A briga pela artilharia em 2026
1. John Kennedy - 14 gols
2. Kevin Serna - 10 gols
3. Savarino - 10 gols
4. Canobbio - 9 gols
5. Lucho Acosta - 8 gols
Foco por vaga na Libertadores de 2027
Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
Os últimos jogos do Fluminense em 2026
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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