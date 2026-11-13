John Kennedy em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

John Kennedy em ação no clássico entre Vasco e Fluminense, no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 13/11/2026 14:13

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Na ocasião, dividiu a bola com Paulo Henrique e sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisou ser substituído no começo do segundo tempo. Dias depois, passou por cirurgia e, de lá para cá, trabalha para retornar aos gramados – o que só acontecerá no ano que vem.



O centroavante era um dos principais jogadores do elenco antes de se machucar. Ao todo, John Kennedy fez 14 gols e deu duas assistências em 38 jogos, sendo 29 entre os titulares. Na ocasião, dividiu a bola com Paulo Henrique e sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisou ser substituído no começo do segundo tempo. Dias depois, passou por cirurgia e, de lá para cá, trabalha para retornar aos gramados – o que só acontecerá no ano que vem.O centroavante era um dos principais jogadores do elenco antes de se machucar. Ao todo, John Kennedy fez 14 gols e deu duas assistências em 38 jogos, sendo 29 entre os titulares.

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A briga pela artilharia em 2026

Com 14 gols, John Kennedy é o artilheiro isolado do Fluminense nesta temporada. Os que estão mais próximos são Kevin Serna e Savarino, que balançaram a rede dez vezes cada um.



1. John Kennedy - 14 gols

2. Kevin Serna - 10 gols

3. Savarino - 10 gols

4. Canobbio - 9 gols

5. Lucho Acosta - 8 gols

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Foco por vaga na Libertadores de 2027

Sem John Kennedy, o Fluminense está de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro para não ter que passar pelas eliminatórias preliminares.



Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.

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Os últimos jogos do Fluminense em 2026

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro