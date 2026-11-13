Marcão comanda o treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marcão comanda o treino do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/11/2026 13:12

O futuro de Marcão como técnico do Fluminense em relação a ano que vem é incerto, mas a possibilidade do comandante seguir aumentou. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, além da avaliação positiva do trabalho do ex-volante, os nomes e os altos valores pedidos por outros profissionais aumentaram a chance de permanência do ídolo tricolor.

Marcão está no Fluminense desde a metade de 2019, quando a chapa comandada por Mário Bittencourt, ex-presidente do clube, venceu as eleições. Ele assumiu como auxiliar permanente, mas já dirigiu a equipe em algumas ocasiões.

No total foram 11 oportunidades. As principais no segundo turno do Brasileiro de 2020, quando Odair Hellmann deixou o comando. Marcão levou o Fluminense até a Libertadores, depois de oito anos de ausência. A segunda neste ano, quando substituiu Luis Zubeldía e ajudou a equipe na campanha até a semifinal da Libertadores.

Na passagem atual, Marcão dirigiu o Fluminense em 17 partidas, com nove vitórias, dois empate e seis derrotas. O aproveitamento do técnico no clube carioca é de 56%. O Tricolor está em quarto lugar e muito próximo de confirmar uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Planejamento para 2027

O planejamento do Fluminense para 2027 ainda está em um passo mais lento por causa da disputa do Campeonato Brasileiro. Porém, a tendência é que mesmo com a vaga na Libertadores, o Tricolor faça investimentos menores que fez nos últimos anos.

Na temporada de 2026, fortalecido pela excelente campanha no Mundial de Clubes de 2025 e pela classificação para a Libertadores, o Fluminense fez muitos investimentos. Os resultados esportivos, apesar da semifinal da competição sul-americana, e também a ausência de grandes vendas enfraqueceram as possibilidades do clube para o ano que vem.

A tendência é que o Fluminense tenha a necessidade de selar alguma venda para a virada do ano. Os volante Martinelli e Hércules, além do atacante Wesley Natã, de apenas 19 anos, aparecem como as possibilidades maiores do clube das Laranjeiras conseguir algum investimento maior.

Outros atletas como Agustin Canobbio e Kevin Serna, que também estão valorizados também podem pintar como possibilidade. Outra situação que o Fluminense terá que lidar para o ano que vem tem a ver com a redução do número de estrangeiros na próxima temporada.

Atualmente, o clube conta com nove estrangeiros no elenco. Além disso, outros atletas como Joaquín Lavega e Rubén Lezcano, que estão emprestados voltarão ao Tricolor. Com isso, jogadores como Freytes e Soteldo, que vem tendo menos espaço, podem se transferir. Germán Cano, que tem vínculo somente até dezembro, dificilmente terá seu contrato renovado.