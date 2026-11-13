Fluminense espera manter boa parte do elenco semifinalista da Libertadores de 2026Marcelo Gonçalves/Fluminense
Posição do Fluminense no Brasileirão interfere em planos para 2027
Tricolor tenta garantir vaga direta na Libertadores para ter alívio em início de temporada e nas contas, além de tempo para montar elenco
Premiações importantes
Posição do Fluminense no Brasileirão interfere em planos para 2027
Tricolor tenta garantir vaga direta na Libertadores para ter alívio em início de temporada e nas contas, além de tempo para montar elenco
Marcão ganha força para seguir como técnico do Fluminense em 2027
Treinador, de 54 anos, faz trabalho bem avaliado; além disso, as opções no mercado e também os valores pedidos têm afastado alternativas
Cano vai a ensaio da Vila Isabel e garante presença na Sapucaí em 2027
Ídolo do Fluminense tem contrato até dezembro e vive um momento de incerteza em relação à permanência na próxima temporada
Thiago Silva avalia permanecer no Fluminense na próxima temporada
Zagueiro tem contrato até o fim do ano e pode repensar a aposentadoria; pesa contra a distância para seus familiares, que moram em Londres
Lezcano deve retornar ao Fluminense e tem futuro indefinido
Emprestado ao Olímpia, do Paraguai, meia perdeu espaço no segundo semestre após passar por um drama familiar e pode ser devolvido
Fluminense faz sondagem por destaque do Novorizontino na Série B
Jogador pertence ao Palmeiras, que não pretende aproveitá-lo na próxima temporada e pede aproximadamente R$ 25 milhões para negociá-lo
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