Fluminense espera manter boa parte do elenco semifinalista da Libertadores de 2026 - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fluminense espera manter boa parte do elenco semifinalista da Libertadores de 2026Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 13/11/2026 13:45

pular a fase preliminar será importante para o planejamento tricolor tanto na montagem do elenco, quanto para a preparação física, assim como na questão financeira. O Fluminense tem um objetivo claro nestas últimas quatro rodadas do Brasileirão que é se classificar para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Com a vaga no torneio muito próxima de ser confirmada tanto na

O pensamento mais simples é o seguinte: terminar no G-4 do Brasileirão para não depender de outros resultados para se garantir na fase de grupos. Com isso, o Fluminense só entrará na competição continental a partir de 7 de abril, segundo o calendário da Conmebol.



Uma participação precoce na pré-Libertadores, por outro lado, obrigará o time a jogar na semana de 17 de fevereiro, dois meses antes. Ou seja, a comissão técnica teria que acelerar a preparação física de pré-temporada para os jogadores estarem prontos para o mata-mata.



Premiações importantes



Sem contar o risco de uma eliminação precoce que poderia afetar os já combalidos cofres tricolores. Estar na fase de grupos garantiu o mínimo de 1 milhão de dólares em 2026 (algo em torno de R$ 5,6 milhões) ao Fluminense. Houve ainda mais 340 mil dólares (R$ 1,9 milhão) por cada vitória e as bonificações por classificações no mata-mata.



Na campanha que levou à eliminação na semifinal para o Palmeiras nesta temporada, foram 8,93 milhões de dólares arrecadados no total (R$ 46,35 milhões).



Há também a questão da premiação no Brasileirão de 2026. Quanto mais perto do topo da tabela o Tricolor terminar, mais dinheiro terá direito em um momento de dificuldade. Pelo acordo de divisão de renda na Liga Forte União, 30% do valor total depende da posição final no campeonato.



Elenco do Fluminense para 2027

Outro ponto importante é em relação ao planejamento esportivo. Diante da queda de receitas com o fim das bets no Brasil, o Fluminense prevê uma diminuição brusca no investimento para 2027. Desta maneira, a tendência é vender alguns atletas, manter a base do time e evitar gastar com contratações na primeira janela de transferências.



Com a vaga na fase de grupos na Libertadores, a diretoria terá mais tempo para avaliar como está o elenco, dar chance a garotos da base e se há necessidade de reforços imediatos. A primeira janela de transferência vai de 4 de janeiro a 2 de março, o que dará mais calma para a avaliação do grupo diante do início da próxima temporada.



Já uma participação na fase preliminar da competição continental pode obrigar a contratações já de cara, para reforçar o elenco para o mata-mata no meio de fevereiro.