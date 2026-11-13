Millán em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Millán em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 13/11/2026 18:40

O vice-presidente do Nacional, Flavio Perchman, revelou que o Fluminense está atrasado em seu pagamento da compra do zagueiro Julián Millán, que chegou ao Tricolor neste ano. Porém, o dirigente fez elogios a conduta do clube das Laranjeiras na operação.

"Está atrasado, mas estão pagando. Havia uma parcela para vencer entre julho e agosto que renegociaram e dividiram em três pagamentos. Já fizeram dois dos três. De todos que me devem, o Fluminense é o mais sensato", disse em entrevista ao "GE".

O dirigente, porém, fez críticas ao Santos e ao Botafogo, que acertar as compras de Christian Oliva, que atua com o meia, e Lucas Villalba, que atua como atacante.

"Do Santos (por Oliva) e do Botafogo (por Villalba) não vi nenhum dólar", disparou Flavio.

Nascido na Colômbia, Millán, de 28 anos, chegou ao Fluminense em março deste ano e assinou contrato por quatro anos com o clube carioca. O valor da transferência junto ao Nacional, do Uruguai, gira em torno de 5 milhões de dólares (R$ 26,3 milhões na cotação atual).

O zagueiro não entra em campo desde o segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Fluminense e Palmeiras, em São Paulo, no dia 21 de outubro. Ele sofreu uma lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa, e tinha previsão de retorno de quatro a seis semanas.

Porém, o colombiano tem um histórico bom de recuperação, anteriormente, ele voltou a jogar antes do esperado depois de ter uma contusão logo depois da pausa da Copa do Mundo. Millán já retornou às atividades com o elenco tricolor e tem chances de ficar à disposição de Marcão para a partida contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (19), no Morumbi.

O colombiano vinha formando dupla de zaga titular com Thiago Silva e com sua lesão deu lugar a Ignácio. Millán é considerado uma das melhores contratações do Fluminense para a temporada, tendo boas atuações pelo clube carioca.

Millán entrou em campo pelo Fluminense em 16 jogos e não fez gols ou deu assistências. O Tricolor desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) para tirar o colombiano do Nacional, do Uruguai. Ele assinou contrato até o fim de 2029.

A volta de Millán acontece em momento decisivo para o Fluminense, que está de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os cinco primeiros colocados no Campeonato Brasileiro para não precisar passar pelas eliminatórias preliminares.



Neste momento, soma 57 pontos e ocupa a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Quem vem logo atrás são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.