Roger Machado junto com o treinador italiano, Roberto De Zerbi - Arquivo pessoal

Roger Machado junto com o treinador italiano, Roberto De ZerbiArquivo pessoal

Publicado 13/11/2026 16:15

Fluminense na Copa do Brasil de 2007, Roger Machado fez visitou o CT do Tottenham, da Inglaterra, nesta sexta-feira (13), em Londres. O treinador, que está livre no mercado, tem aproveitado o tempo livre para conhecer a estrutura dos grandes clubes europeus e estudar. Durante a visita, ele aproveitou a oportunidade para realizar uma grande troca de conhecimentos táticos e de experiências o italiano De Zerbi. Autor do gol do título dona Copa do Brasil de 2007, Roger Machado fez visitou o CT do Tottenham, da Inglaterra, nesta sexta-feira (13), em Londres. O treinador, que está livre no mercado, tem aproveitado o tempo livre para conhecer a estrutura dos grandes clubes europeus e estudar. Durante a visita, ele aproveitou a oportunidade para realizar uma grande troca de conhecimentos táticos e de experiências o italiano De Zerbi.

Roger Machado está sem clube desde maio deste ano, quando foi demitido do São Paulo. Ao longo deste período, ele já recusou algumas propostas, com a justificativa de estar à espera de um convite para treinar uma equipe no exterior. A visita ao Tottenham, inclusive, pode fazer parte desse processo de conhecer a fundo os bastidores dos clubes estrangeiros, as estruturas de treinamento e a dinâmica das comissões técnicas.

"Acredito que este intercâmbio de ideias é extremamente importante. É um aprendizado mútuo. Já acompanhava o trabalho do De Zerbi em outros clubes, mas ter este tipo de conversa nos ajuda a compartilhar ideias sobre táticas de jogo, situações de treinamento e entender um pouco mais sobre os motivos de cada ação dentro dos 90 minutos ou na rotina dos treinos", disse Roger Machado.

Além disso, o ex-treinador do Fluminense destacou quais são as principais diferenças estruturais entre as grandes equipes europeias e as brasileiras, depois de ter realizado essa visita completa ao Centro de Treinamento.

"Alguns clubes da primeira divisão no Brasil contam com estruturas tão modernas quanto a do Tottenham, mas, em termos de magnitude, eles estão um passo à frente. O CT é muito grande, praticamente uma cidade, com uma integração forte entre o elenco profissional e as categorias inferiores", finalizou, comparando as duas realidades.

O encontro entre os treinadores só foi possível por conta de um dos assistentes técnicos que integram a comissão de Roger, Adaílton Martins. Enquanto jogador, ele teve uma extensa carreira em território italiano e, ao longo deste período, tornou-se amigo de De Zerbi, que também é ex-atleta de futebol.

Como foi o último trabalho de Roger Machado?

Roger assumiu o São Paulo em março deste ano, no lugar de Hernán Crespo, que fazia um trabalho positivo na visão da torcida, mas não da diretoria. A passagem foi marcada por críticas do início ao fim e durou pouco mais de dois meses.

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Ao todo, foram 17 jogos, sete vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 49% de aproveitamento, deixando a equipe no quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Mesmo com os números razoáveis, a situação se tornou insustentável após a eliminação na Copa do Brasil para a Chapecoense, na quinta fase. O time paulista venceu o jogo de ida, mas perdeu a volta por 3 a 1 e foi eliminado da competição.

Passagem de Roger Machado pelo Fluminense

Herói da conquista da Copa do Brasil de 2007, Roger Machado teve duas passagens pelo Fluminense. Como jogador, vestiu a camisa tricolor entre 2006 e 2008, disputou 123 jogos, marcou dez gols e deu quatro assistências. Além do título nacional, também fez parte do elenco que foi vice-campeão da Libertadores de 2008, quando era reserva.

Em 2021, Roger Machado retornou ao Fluminense para ocupar o cargo de técnico. Ele ficou no comando do time entre fevereiro e agosto, quando foi demitido. Ao todo, foram 42 jogos, 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Sob o seu comando, o Tricolor das Laranjeiras foi vice-campeão carioca diante do Flamengo e foi eliminado nas quartas de final da Libertadores.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza