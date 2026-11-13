Carlos Miguel defende pênalti de Nonato, do Fluminense - Cesar Greco / Palmeiras

Carlos Miguel defende pênalti de Nonato, do FluminenseCesar Greco / Palmeiras

Publicado 13/11/2026 20:30

Carrasco da eliminação do Fluminense na semifinal da Libertadores, Carlos Miguel rasgou elogios ao experiente Fábio. Em meio a auto-análise focada na temporada atual, o goleiro do Palmeiras usou o veterano tricolor como exemplo de alto nível e apontou a longevidade do colega como um fator crucial, fruto de aprendizados que nem ele próprio conseguiu atingir.

"Melhorei muito em questão de jogo. Muito mais jogos, o jogar te ensina o jogo. O Fábio joga com 46 anos, ele tem atalhos do campo que eu nem aprendi ainda. Só o jogo dá isso. Olha o alto nível que ele joga, foi até a semifinal com a gente da Libertadores, excelente no Brasileiro, grande ano. Cuidado e trabalho que ele tem. Experiência e coisas que ele consegue fazer que eu ainda não aprendi", declarou o goleiro alviverde, em entrevista à "ESPN".



Aos 46 anos, Fábio é titular do Fluminense pela quinta temporada seguida, exibindo preparo físico fora da curva e experiência de sobra. Além disso, o goleiro tem batido série de recordes. Com mais de 1.400 partidas oficiais, ele ultrapassou o inglês Peter Shilton e se tornou o jogador que mais vezes entrou em campo na história do futebol mundial.

Além disso, o goleiro tricolor também é aquele que mais atuou em jogos na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Sem contar que Fábio é o arqueiro com mais partidas sem sofrer gols na história, mais de 530 no total, à frente da lenda italiana Gianluigi Buffon.

Carlos Miguel brilha contra cariocas

Após ser revelado pelo Internacional e viver período de ascensão no Corinthians, Carlos Miguel se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra, em 2024. Porém, não teve sequência no novo clube, o que levantou série de questionamentos em seu retorno ao Brasil, já no ano seguinte, para vestir a camisa do Palmeiras. Com isso, o goleiro vive temporada de afirmação em 2026, e se tornou "pedra no sapato" de clubes cariocas.

Na semifinal da Libertadores, o goleiro foi algoz da eliminação do Fluminense. Com empate no placar agregado, 2 a 1 para o Alviverde no Maracanã e 1 a 0 para o Tricolor no Nubank Parque, o duelo foi para a disputa de pênaltis. Foi aí que Carlos Miguel brilhou, defendendo a cobrança do volante Nonato, antes de Marlon Freitas marcar e classificar o Palmeiras.

Em seguida, pela semifinal da Copa do Brasil, o arqueiro também apareceu para eliminar o Vasco. Diante de nova igualdade na soma dos placares, com 1 a 0 para o Alviverde no Nubank Parque e 2 a 1 para o Cruz-Maltino em São Januário, a vaga na decisão voltou a ser decidida nas penalidades. Desta vez, Carlos Miguel foi ainda mais protagonista, defendendo as cobranças de Lescano e Andrés Gómez.