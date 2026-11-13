Carlos Miguel defende pênalti de Nonato, do FluminenseCesar Greco / Palmeiras
Algoz do Fluminense elogia Fábio: 'Tem atalhos que ainda não aprendi'
Goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel reconheceu o 'alto nível' do goleiro tricolor; equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores
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Thiago Silva se reapresenta ao Fluminense e treina com elenco
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