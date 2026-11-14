Riquelme comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 sobre o Peru, no Mangueirão - Joilson Marconne / CBF

Riquelme comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoilson Marconne / CBF

Publicado 14/11/2026 11:57

Cria do Fluminense , Riquelme ganhou elogios depois da vitória da Seleção Sub-20 por 2 a 0 sobre o Peru, na última sexta-feira (13), em amistoso realizado no Mangueirão, em Belém. O atacante foi o responsável por fechar o placar já na reta final do confronto. No lance, roubou a bola no meio-campo, arrancou, driblou a marcação e balançou a rede na saída do goleiro.

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“Eu busco sempre ser justo e, na maioria das vezes, trazer para a Seleção jogadores que tem jogado nos seus clubes, que têm maior minutagem. Isso acontece, mas há exceções devido à qualidade, ao talento e ao contexto. Riquelme joga num grande clube. Não é fácil conquistar espaço”, iniciou o técnico Paulo Victor, em entrevista coletiva.



“Entendemos isso, o acompanhamos através de visitas, informações. Resolvemos dar a oportunidade porque fez por merecer. Ele aproveitou muito bem os minutos que teve em campo”, complementou. “Eu busco sempre ser justo e, na maioria das vezes, trazer para a Seleção jogadores que tem jogado nos seus clubes, que têm maior minutagem. Isso acontece, mas há exceções devido à qualidade, ao talento e ao contexto. Riquelme joga num grande clube. Não é fácil conquistar espaço”, iniciou o técnico Paulo Victor, em entrevista coletiva.“Entendemos isso, o acompanhamos através de visitas, informações. Resolvemos dar a oportunidade porque fez por merecer. Ele aproveitou muito bem os minutos que teve em campo”, complementou.

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Aos 19 anos, Riquelme não tem recebido muitas chances no elenco profissional tricolor nesta temporada. Ao todo, deu uma assistência em nove jogos, dois entre os titulares. O próximo compromisso do atacante pela Seleção Sub-20 será novamente contra o Peru, segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. As partidas fazem parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no início do ano que vem. Aos 19 anos, Riquelme não tem recebido muitas chances no elenco profissional tricolor nesta temporada. Ao todo, deu uma assistência em nove jogos, dois entre os titulares. O próximo compromisso do atacante pela Seleção Sub-20 será novamente contra o Peru, segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. As partidas fazem parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no início do ano que vem.

Foco do Fluminense para 2027

Com Riquelme atrás de maior minutagem, o Fluminense está de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro para não ter que passar pelas eliminatórias preliminares.



Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).



Quem vem na sequência são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.

Os jogos que restam ao Fluminense em 2026

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro