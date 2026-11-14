Riquelme comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoilson Marconne / CBF
“Eu busco sempre ser justo e, na maioria das vezes, trazer para a Seleção jogadores que tem jogado nos seus clubes, que têm maior minutagem. Isso acontece, mas há exceções devido à qualidade, ao talento e ao contexto. Riquelme joga num grande clube. Não é fácil conquistar espaço”, iniciou o técnico Paulo Victor, em entrevista coletiva.
“Entendemos isso, o acompanhamos através de visitas, informações. Resolvemos dar a oportunidade porque fez por merecer. Ele aproveitou muito bem os minutos que teve em campo”, complementou.
Aos 19 anos, Riquelme não tem recebido muitas chances no elenco profissional tricolor nesta temporada. Ao todo, deu uma assistência em nove jogos, dois entre os titulares. O próximo compromisso do atacante pela Seleção Sub-20 será novamente contra o Peru, segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. As partidas fazem parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no início do ano que vem.
Foco do Fluminense para 2027
Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Quem vem na sequência são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
Os jogos que restam ao Fluminense em 2026
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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