Riquelme comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoilson Marconne / CBF

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Theo Faria
Cria do Fluminense, Riquelme ganhou elogios depois da vitória da Seleção Sub-20 por 2 a 0 sobre o Peru, na última sexta-feira (13), em amistoso realizado no Mangueirão, em Belém. O atacante foi o responsável por fechar o placar já na reta final do confronto. No lance, roubou a bola no meio-campo, arrancou, driblou a marcação e balançou a rede na saída do goleiro.
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“Eu busco sempre ser justo e, na maioria das vezes, trazer para a Seleção jogadores que tem jogado nos seus clubes, que têm maior minutagem. Isso acontece, mas há exceções devido à qualidade, ao talento e ao contexto. Riquelme joga num grande clube. Não é fácil conquistar espaço”, iniciou o técnico Paulo Victor, em entrevista coletiva.

“Entendemos isso, o acompanhamos através de visitas, informações. Resolvemos dar a oportunidade porque fez por merecer. Ele aproveitou muito bem os minutos que teve em campo”, complementou.
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Aos 19 anos, Riquelme não tem recebido muitas chances no elenco profissional tricolor nesta temporada. Ao todo, deu uma assistência em nove jogos, dois entre os titulares. O próximo compromisso do atacante pela Seleção Sub-20 será novamente contra o Peru, segunda-feira (16), às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. As partidas fazem parte da preparação para o Sul-Americano da categoria, que será disputado no início do ano que vem.

Foco do Fluminense para 2027

Com Riquelme atrás de maior minutagem, o Fluminense está de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro para não ter que passar pelas eliminatórias preliminares.

Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Quem vem na sequência são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 50.
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Os jogos que restam ao Fluminense em 2026

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro