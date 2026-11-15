Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

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Theo Faria
Destaque do Fluminense, Fábio está firme na briga para ser o goleiro com mais defesas do Campeonato Brasileiro. Neste momento, aparece em segundo, com 116. Quem lidera é Marcelo Rangel, do Remo, que tem 117. Os números são do ‘Sofascore’.
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Logo atrás do arqueiro tricolor estão Lucas Arcanjo (Vitória) e Weverton (Grêmio), que acumulam 113 e 108, respectivamente. Ronaldo (Bahia) e Carlos Miguel (Palmeiras) somam 102.

Fábio chegou ao Fluminense há mais de quatro anos, em janeiro de 2022. De lá para cá, teve várias atuações decisivas e conquistou quatro títulos: Libertadores (2023), Recopa Sul-Americana (2024) e Campeonato Carioca (2022 e 2023). Nesta temporada, o goleiro disputou 58 jogos.
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Foco por vaga direta na Libertadores de 2027

Com Fábio, o Fluminense está de olho em uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. O Tricolor já encaminhou a classificação para o torneio continental, mas precisa ficar entre os quatro primeiros colocados no Campeonato Brasileiro para não ter que passar pelas eliminatórias preliminares.

Neste momento, soma 57 pontos e ocupa justamente a quarta posição na competição nacional – aparece com 99,42% de chances de disputar a Libertadores no ano que vem, de acordo com números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Quem vem na sequência são o Athletico-PR e o Bahia, com 54 e 53, respectivamente, em quinto e sexto. O Atlético-MG é o sétimo, com 51.
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De olho no São Paulo

O Fluminense conta com um respiro para trabalhar, já que está sem atuar devido à pausa no calendário para a Data Fifa. O próximo compromisso será contra o São Paulo, quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada da competição nacional.
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Top-10 de defesas no Campeonato Brasileiro

1. Marcelo Rangel (Remo) - 117
2. Fábio (Fluminense) - 116
3. Lucas Arcanjo (Vitória) - 113
4. Weverton (Grêmio) - 108
5. Ronaldo (Bahia) - 102
6. Carlos Miguel (Palmeiras) - 102
7. Walter (Mirassol) - 97
8. Rossi (Flamengo) - 92
9. Léo Jardim (Vasco) - 90
10. Tiago Volpi (Red Bull Bragantino) - 86
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Os jogos que restam ao Fluminense em 2026

. São Paulo x Fluminense (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (27/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Fábio em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
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