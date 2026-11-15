Riquelme comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 sobre o Peru, no Mangueirão - Joilson Marconne / CBF

Riquelme comemora gol marcado pela Seleção Sub-20 sobre o Peru, no MangueirãoJoilson Marconne / CBF

Publicado 15/11/2026 21:00

"Agradecer pelo gol e partida. Sigo o que o treinador falou no treinos, ele pede muito para fazer isso e fui feliz. Agradecer por vestir essa camisa novamente, tenho que aproveitar a oportunidade", disse o atacante tricolor, que também parabenizou Vitão: "A seleção deles armou uma linha de cinco que estava dificultando muito para a gente. Mas o Vitão marcou o gol e isso abriu um pouco mais a zaga deles", completou.

Mesmo sem tantas oportunidades em meio à forte concorrência no Fluminense, Riquelme Felipe entrou no radar do técnico Paulo Victor, que obteve informações sobre seu desempenho nos treinos. A convocação foi uma aposta do treinador, que tem o costume de monitorar todas as principais promessas do futebol brasileiro. O comandante elogiou o atacante tricolor.

"Riquelme joga em um grande clube, que figura entre as primeiras posições no Brasileiro e que foi semifinalista na Libertadores. Não é fácil conquistar espaço em clube grande, que tem muitos jogadores da sua posição com qualidade e hierarquia no clube. Entendemos tudo isso e acompanhamos o Riquelme com visitas e informações. Resolvemos oportunizá-lo porque fez por merecer no seu dia a dia de trabalho", disse Paulo Victor.

No profissional desde o ano passado, o atacante busca se firmar no Fluminense. O jovem, de 19 anos, é visto com potencial. Em 2025, ele foi titular no início do Carioca sob o comando de Mano Menezes, mas perdeu espaço com Renato Gaúcho e não recebeu muitas chances com Zubeldía. Desde a chegada de Marcão, voltou a ser utilizado, mas ainda não se consolidou. Em 2026, soma apenas nove jogos e uma assistência.

A falta de oportunidades com Luis Zubeldía gerou incômodo. Após a demissão do técnico argentino, Riquelme Felipe chegou a publicar uma comemoração sobre a notícia. A reação, porém, não repercutiu bem internamente, e o jovem chegou a ser afastado. Ele voltou a ser aproveitado, mas sofreu uma lesão muscular na coxa no fim de outubro e desfalcou o time nos jogos contra Coritiba, Flamengo e Palmeiras.

A Esquadrilha 07

Expoente da "Esquadrilha 07", Riquelme Felipe é o grande destaque da geração 2007 do Fluminense. A safra dominou a base e ganhou o apelido porque o time "só tem avião". Desde o sub-15 juntos, os jovens chegaram a ficar invictos por um ano, entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Além de Riquelme, o time contava com nomes como Isaque, também da seleção sub-20, Wesley Natã, Matheus Reis, Keven Samuel, entre outros.

Em 2022, quando os jovens ainda estavam no sub-15, conquistou quatro títulos. A Esquadrilha chegou a ficar invicta entre novembro de 2021 e novembro de 2022. Já em 2023, foram sete títulos conquistados. A coroação do trabalho da geração aconteceu em 2024, quando se tornou a primeira da história de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17.

Única geração que conquistou dois títulos nacionais no mesmo ano, a "Esquadrilha 07" é vista com mais expectativa do que a "Geração de Ouro", que revelou nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique e João Pedro, além da "Geração dos Sonhos", que teve Kayky e Matheus Martins. Até hoje, a "Geração de Ouro" é a que mais rendeu retorno esportivo e financeiro, mas a aposta na turma de 2007, internamente, é grande.

No ano passado, o Fluminense vendeu Isaque para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (R$ 76,1 milhões na cotação da época), sendo 10 milhões fixos (R$ 63,4 milhões). Ele foi o primeiro nome da safra a render retorno financeiro. Na base, ele formava um quarteto ofensivo ao lado de Riquelme Felipe, Matheus Reis e Keven Samuel.