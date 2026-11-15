Alisson tem o futuro incerto no Fluminense - Marina Garcia/Fluminense FC

Alisson tem o futuro incerto no FluminenseMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 15/11/2026 17:30

Sem espaço no Fluminense , o volante Alisson voltou a treinar, no último sábado (14), no CT Carlos Castilho. O jogador, de 33 anos, iniciou a transição para as atividades com o elenco após tratamento para um problema crônico no quadril. Apesar do retorno, ele está fora do jogo contra o São Paulo, na próxima quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Emprestado pelo São Paulo até o fim deste ano, Alisson não pode ser utilizado pelo Fluminense por causa de uma cláusula contratual. Porém, isso não será um problema para a comissão técnica tricolor. O volante vai aproveitar a semana livre para trabalhar e ser reintegrado integralmente ao elenco. Existe a expectativa de que ele receba chance nos últimos jogos da temporada.

A última partida de Alisson pelo Fluminense aconteceu em maio, antes da disputa da Copa do Mundo de 2026, no Maracanã, pelo Brasileirão. Há três meses, o volante sofre com um problema crônico no quadril. Alisson passou por um tratamento com ácido hialurônico considerado conservador para tratar dores no local, há cerca de duas semanas. Para a plena recuperação, até chegou-se a cogitar uma cirurgia.

Alisson recebeu algumas oportunidades com o técnico Luis Zubeldía, que foi incentivador da contratação, mas não agradou. O jogador ainda não jogou com Marcão. Sem espaço, a tendência é de que ele seja devolvido para o São Paulo após o término do empréstimo, em dezembro. O acordo prevê uma opção de compra no valor de R$ 15 milhões, mas o Fluminense não deve exercer o direito.

Revelado pelo Cruzeiro, Alisson passou pelo Grêmio, antes de chegar ao São Paulo em 2022. No clube paulista, viveu seu melhor momento em 2023, quando conquistou o inédito título da Libertadores pelo Tricolor do Morumbi. Ele tem contrato com o tricampeão mundial até o fim do ano que vem. Contratado pelo Fluminense em março deste ano, ele soma apenas 11 jogos e uma assistência.

Na briga por vaga na Libertadores, o Fluminense aguarda a definição da disputa para definir o perfil dos reforços na próxima janela de transferências. Internamente, porém, existe a expectativa pelo fim do vínculo de alguns jogadores considerados caros ou que não renderam. Entre os nomes com contrato até o fim do ano estão Cano, Ganso, Samuel Xavier e Alisson.