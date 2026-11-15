Joia da base tricolor, o jovem Wesley Natã vem sendo bastante utilizado pelo técnico MarcãoMarina Garcia / Fluminense
Fluminense pode dar mais chances para joias de Xerém na reta final
Wesley Natã e Riquelme Felipe são os principais nomes da base no profissional, mas outros jovens podem receber oportunidades com Marcão
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Alisson avança em tratamento de lesão e volta a treinar no Fluminense
Fora dos planos, volante está emprestado pelo São Paulo até o fim do ano, mas o Tricolor das Laranjeiras não deve exercer a opção de compra
Fábio segue na briga para ser o goleiro com mais defesas no Brasileiro
Aos 46 anos, o arqueiro é um dos principais jogadores do Fluminense na temporada; veja números da disputa na competição nacional
Cria do Fluminense, Riquelme ganha elogios na Seleção Sub-20
Atacante do Tricolor brilhou na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, em amistoso preparatório para o Sul-Americano da categoria
Algoz do Fluminense elogia Fábio: 'Tem atalhos que ainda não aprendi'
Goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel reconheceu o 'alto nível' do goleiro tricolor; equipes se enfrentaram na semifinal da Libertadores
Dirigente do Nacional cita dívida do Fluminense mas elogia: ‘sensato’
Zagueiro, de 28 anos, chegou ao clube carioca neste ano por R$ 26,3 milhões; dirigente fez críticas a outras equipes brasileiras
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