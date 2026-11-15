Joia da base tricolor, o jovem Wesley Natã vem sendo bastante utilizado pelo técnico Marcão - Marina Garcia / Fluminense

Joia da base tricolor, o jovem Wesley Natã vem sendo bastante utilizado pelo técnico MarcãoMarina Garcia / Fluminense

Publicado 15/11/2026 18:30

Com a vaga na Libertadores encaminhada, o Fluminense pode aproveitar a reta final da temporada para dar mais oportunidades para jogadores pouco aproveitados e com potencial para o futuro. Com isso, as joias de Xerém podem ganhar mais chances nos últimos jogos do Brasileirão. Nomes como Wesley Natã e Riquelme Felipe vem pedindo espaço e podem ser a solução de alguns problemas.

Destaque da categoria sub-20, Wesley Natã ganhou elogios do ídolo Fred e impressionou a comissão técnica de Marcão. Caçula do elenco, o atacante aproveitou muito bem as oportunidades no profissional e deixou boa impressão, principalmente pelo desempenho na Libertadores. O jovem, de 18 anos, participou dos dois gols marcados pelo Fluminense na semifinal contra o Palmeiras. Assim, virou o novo xodó dos tricolores.

A postura de Wesley Natã tanto no dia a dia quanto nos jogos impressionou. O atacante mostrou habilidade e personalidade para encarar os desafios, além da capacidade de mudar os jogos. Ele entrou bem contra o Flamengo, deu uma bela assistência de calcanhar na goleada sobre o Coritiba e foi responsável por manter o Fluminense vivo até a disputa de pênaltis da semifinal da Libertadores.

Mas ele não é o único que pode receber chances na reta final. No profissional desde o ano passado, Riquelme Felipe ainda busca se consolidar. Expoente da "Esquadrilha 07", assim como Wesley Natã, o atacante quer mais espaço para mostrar o seu valor. Recuperado de lesão, voltou a figurar entre os relacionados e entrou em campo na derrota diante da Chapecoense por 2 a 1 e no triunfo sobre o Vitória por 3 a 0.

O jovem de 19 anos, porém, teve um início mais devagar e ainda busca se firmar. No profissional desde o ano passado, soma 31 jogos e apenas duas assistências. Durante a Data Fifa, aproveitou a oportunidade na seleção brasileira sub-20 e marcou um belo gol na vitória de 2 a 0 do Brasil no primeiro amistoso contra o Peru, em Belém. O jogador foi uma das apostas do técnico Paulo Victor nesta convocação.

Por fim, há outros nomes que podem ganhar mais chances visando a próxima temporada. Entre eles, o lateral-direito Julio Fidelis. Apesar da forte concorrência na posição, o jovem pode ser promovido a reserva imediato de Guga em 2027, já que Samuel Xavier tem contrato até o fim deste ano e ainda não há conversas sobre a renovação. Em 2026, ele recebeu algumas oportunidades e deixou boa impressão.

Já outros como o lateral-esquerdo Vagno, o volante Ruan Sales e o atacante Keven Samuel, destaques do sub-20, dividem a atenção entre profissional e base, e buscam espaço no time principal para a próxima temporada. Não está descartada a possibilidade de nomes como o atacante Madiba, jogador sul-africano de 18 anos, ser integrado ao profissional para viver o dia a dia. Ele, inclusive, foi inscrito na Libertadores.