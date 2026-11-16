Martinelli perdeu o jogo de volta da semifinal da Libertadores - MARINA GARCIA/FLUMINENSE FC

Martinelli perdeu o jogo de volta da semifinal da LibertadoresMARINA GARCIA/FLUMINENSE FC

Publicado 16/11/2026 17:30

O Fluminense teve duas novidades para empolgar a torcida no treinamento desta segunda-feira (16), no CT Carlos Castilho. Um dos principais destaques da temporada, Martinelli voltou a trabalhar com o elenco e deu mais um passo na recuperação da lesão no joelho esquerdo. Além dele, Wesley Natã também participou da atividade e está de volta ao grupo profissional após ser eliminado com o sub-20 no Carioca da categoria.

Saiba mais: Fluminense pode dar mais chances para joias de Xerém na reta final



A presença de Martinelli com os companheiros chama atenção pela evolução do tratamento. O volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, em 14 de outubro, contra o Palmeiras, no Maracanã. Após tentar uma recuperação sem cirurgia para disputar a partida de volta, o jogador passou por uma artroscopia no dia 26 do mesmo mês, para corrigir uma lesão no menisco lateral. A presença de Martinelli com os companheiros chama atenção pela evolução do tratamento. O volante sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, em 14 de outubro, contra o Palmeiras, no Maracanã. Após tentar uma recuperação sem cirurgia para disputar a partida de volta, o jogador passou por uma artroscopia no dia 26 do mesmo mês, para corrigir uma lesão no menisco lateral.

Leia também: Fluminense atrasa parcela da compra de Castillo, e Lanús reclama



O prazo estimado pelo clube para a recuperação era de seis semanas, e menos de um mês depois, o camisa 8 já está integrado aos treinamentos normalmente. Na semana passada, ele havia retomado os trabalhos com bola, ainda separado do restante do elenco. O prazo estimado pelo clube para a recuperação era de seis semanas, e menos de um mês depois, o camisa 8 já está integrado aos treinamentos normalmente. Na semana passada, ele havia retomado os trabalhos com bola, ainda separado do restante do elenco.

Wesley Natã estava reforçando o Sub-20 de Fred Marcelo Gonçalves / Fluminense FC



A evolução abre a possibilidade de Martinelli voltar a atuar ainda nesta temporada, mas não significa que esteja liberado para jogar. Os confrontos com São Paulo, nesta quinta-feira (19), Mirassol, no domingo (22) Cruzeiro, dia 27, e Bragantino, em 2 de dezembro, são possibilidades para um eventual retorno. A comissão técnica e o departamento médico vão avaliar a resposta do atleta nos próximos dias.



Já Wesley Natã retorna ao profissional depois de reforçar o sub-20 na semifinal do Campeonato Carioca. O atacante vinha se destacando na categoria e virou o 'aluno' do ídolo Fred, treinador da equipe. Ele também teve participação decisiva em clássicos contra Flamengo e Vasco.



O sub-20 acabou eliminado pelo Botafogo, após perder por 2 a 1 no jogo de volta, depois de empate na primeira partida. Com o fim da participação na competição, a joia tricolor voltou a treinar com os profissionais e passa a ser opção para Marcão. O Fluminense enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (19), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 57 pontos, o time comandado por Marcão ocupa a 4ª colocação e tenta confirmar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A evolução abre a possibilidade de Martinelli voltar a atuar ainda nesta temporada, mas não significa que esteja liberado para jogar. Os confrontos com São Paulo, nesta quinta-feira (19), Mirassol, no domingo (22) Cruzeiro, dia 27, e Bragantino, em 2 de dezembro, são possibilidades para um eventual retorno. A comissão técnica e o departamento médico vão avaliar a resposta do atleta nos próximos dias.Já Wesley Natã retorna ao profissional depois de reforçar o sub-20 na semifinal do Campeonato Carioca. O atacante vinha se destacando na categoria e virou o 'aluno' do ídolo Fred, treinador da equipe. Ele também teve participação decisiva em clássicos contra Flamengo e Vasco.O sub-20 acabou eliminado pelo Botafogo, após perder por 2 a 1 no jogo de volta, depois de empate na primeira partida. Com o fim da participação na competição, a joia tricolor voltou a treinar com os profissionais e passa a ser opção para Marcão. O Fluminense enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (19), no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 57 pontos, o time comandado por Marcão ocupa a 4ª colocação e tenta confirmar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

*Reportagem do estagiário Guilherme Domingues, sob supervisão de Danillo Pedrosa