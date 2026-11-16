Contrato de Germán Cano se encerra no final da temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Contrato de Germán Cano se encerra no final da temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 16/11/2026 18:50

O atacante Germán Cano, de 38 anos, rejeitou uma proposta do Lanús para voltar ao futebol argentino. De acordo com informações do portal "GE", o camisa 14 deseja seguir no Brasil, e mesmo que não renove com o Fluminense, irá procurar outra equipe no futebol brasileiro.

Cano já havia abordado o convite do Lanús, na rádio argentina "rádio DSports". Na ocasião, ele se disse feliz pelo contato com o seu clube de coração, mas reforçou que não tinha interesse de deixar o Brasil.

"Sou grato ao futebol por tudo o que me deu, quero continuar jogando e aproveitando. Não sei nada sobre a minha aposentadoria, não planejei nada. Estou me sentindo bem e quero continuar sendo feliz. Tenho a minha vida feita no Brasil e estou muito contente aqui. Seria difícil voltar ao país, me adaptei muito bem ao Rio de Janeiro e estou aproveitando o dia a dia.", afirmou.

Germán Cano teve uma passagem de três anos , sem muito brilho pelo Lanús em 2007. Ele entrou em campo em 22 jogos e anotou dois gols. Apesar do desempenho discreto, o atacante fez parte do elenco da equipe que conquistou o Campeonato Argentino naquela temporada.

O camisa 14 está sem atuar há mais de dois meses. O centroavante argentino sofreu uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa direita no jogo contra Platense, da Argentina, pela ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã, no dia 8 de setembro.

Ídolo do Fluminense, Germán Cano foi um dos pilares do título da Libertadores de 2023. O centroavante foi o artilheiro do futebol brasileiro em 2022 e 2023, marcando 84 gols no período. Porém, o argentino vem sofrendo com problemas físicos nas últimas três temporadas. No início deste ano, ficou fora por mais de um mês por causa de uma artroscopia para corrigir uma entorse e lesão de menisco no joelho direito.



Em 2026, Germán Cano entrou em campo em apenas 15 jogos e anotou um gol, o da vitória contra o Palmeiras, no Maracanã, por 3 a 2, no segundo turno do Brasileirão. O centroavante argentino pode estar vivendo os últimos meses vestindo a camisa tricolor, já que tem contrato até o final da temporada e a tendência é que seu vínculo não seja renovado.

Contratado em 2022, Germán Cano entrou para a história do Fluminense após ser o protagonista do título da Libertadores de 2023. Desde a sua chegada, foram 240 jogos, 114 gols e 12 assistências, além dos dois títulos do Carioca (2022 e 2023) e um da Recopa (2024). O centroavante argentino também foi eleito o Rei da América da temporada de 2023.