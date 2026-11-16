Renato Augusto encontra Marcão em visita ao CT do Fluminense - Reprodução / FluTV

Renato Augusto encontra Marcão em visita ao CT do FluminenseReprodução / FluTV

Publicado 16/11/2026 21:29 | Atualizado 16/11/2026 21:31

Campeão da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, Renato Augusto viveu dia de nostalgia nesta segunda-feira (16). Hoje aposentado, o ex-meia visitou o CT Carlos Castilho para reencontrar antigos companheiros no Tricolor das Laranjeiras, como Fábio e Marcão, a quem abraçou com entusiasmo. Além disso, tratou de resgatar memórias da passagem pelo clube, entre 2024 e 2025, onde encerrou a carreira.

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"O legado que o futebol deixa na minha vida é muito mais do que as quatro linhas, e sim os amigos que eu fiz fora das quatro linhas. A saudade (dos gramados) eu acho que agora já passou. Acabei me adaptando bem a essa vida de aposentado, mas ficam muitas amizades", iniciou Renato Augusto, em entrevista à "Flu TV", confessando que já não sente mais falta de entrar em campo.

Longe dos gramados oficialmente desde setembro de 2025, quando anunciou que penduraria as chuteiras, o ex-meia viveu passagem de um ano e meio pelo Fluminense. Renato Augusto se juntou ao Tricolor em janeiro de 2024, em transferência definitiva e sem custos vindo do Corinthians, e deixou a equipe em maio do ano seguinte. Apesar de curto, o período foi suficiente para a criação de diversas amizades.

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"Fiz muitos amigos aqui no Fluminense, tanto com os jogadores como na comissão técnica, funcionários. Na verdade, o que fica no futebol é isso. É poder vir aqui, dar um abraço e poder rever os amigos. É muito especial poder vir aqui", completou o ex-jogador, em tom de saudosismo, pouco mais de um ano depois de se aposentar oficialmente.



Carreira de Renato Augusto

Revelado na Gávea, Renato Augusto surgiu como grande promessa no Flamengo em 2005. Já no ano seguinte à promoção ao time profissional, o meia ganhou espaço, assumiu a camisa 10 e foi peça importante na reta final do título da Copa do Brasil, sendo decisivo inclusive na final contra o Vasco. Em julho de 2008, foi vendido ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, por cerca de seis milhões de euros (R$ 15 milhões na cotação da época).

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Na equipe alemã, se manteve por quatro temporadas e meia, até voltar ao futebol brasileiro em janeiro de 2013, por valor ainda maior que o anterior, com destino ao então campeão mundial Corinthians. Neste período, que duraria mais três anos, ergueu a Recopa Sul-Americana de 2013 e o Brasileirão de 2015. Em seguida, quem quebrou a banca para comprá-lo foi o Beijing Guoan, da China, onde ficou até 2021.

Antes de sua última volta ao Brasil, Renato Augusto disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira. Depois, retornou ao Corinthians a custo zero, mas já com idade mais avançada e enfrentando recorrentes problemas com lesões. Em janeiro de 2024, se juntou ao Fluminense em passe livre, conquistou a Recopa Sul-Americana e pendurou as chuteiras em maio de 2025.